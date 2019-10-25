Политика

Российская газетаРоссийская газетаПатрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак

Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Омске.
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с чего всё началось
«Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры России, что создаст реальные угрозы национальной безопасности», — приводит
 его слова на совещании в Омске РИА Новости.
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Патрушев: иностранные спецслужбы ищут уязвимости в IT-секторе России

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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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