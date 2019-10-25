с чего всё началось

Иностранные спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости в информационной инфраструктуре России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что главная цель этих «поисков» - дальнейшее проведение массированных компьютерных атак, отмечает RT.

Общество Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100 Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Спорт Исинбаева раскритиковала блогеров Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.

Общество Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Экономика АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.