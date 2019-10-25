Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПатрушев: Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки

Иностранные спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости в информационной инфраструктуре России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что главная цель этих «поисков» - дальнейшее проведение массированных компьютерных атак, отмечает RT.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
«Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры России, что создаст реальные угрозы национальной безопасности», — приводит
 его слова на совещании в Омске РИА Новости.
RT на русском04:05

Подробнее о событии

Патрушев: иностранные спецслужбы ищут уязвимости в IT-секторе России

RT на русском04:05

Патрушев обвинил зарубежные спецслужбы в поисках уязвимостей Рунета

РБК04:05

Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак

Российская газета03:48

Патрушев предупредил о планах иностранных спецслужб по кибератакам

Известия03:57

Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут лазейки для массовых кибератак

РЕН ТВ03:44

Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут уязвимости IT инфраструктуры РФ для проведения массированных компьютерных атак

Эхо Москвы03:30

Патрушев: иностранные спецслужбы ищут уязвимости IT-инфраструктуры РФ для хакерских атак

ТАСС03:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Общество

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Экономика

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости вчера в 07:07
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Армия и оружие

В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Lenta.ru вчера в 23:40
Футбол

Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Спорт день за днем 04:43
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Политика

Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе

RT на русском 06:03
Спорт

Исинбаева раскритиковала блогеров

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
News.ru 04:32
Армия и оружие

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Армия и оружие

Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД

Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США.
Известия 05:55
Политика

Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Музыка

Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv 07:35
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета вчера в 01:25
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен

В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Известия 07:30
Гаджеты

Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10

Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens вчера в 15:59
Экономика

АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Ведомости 04:39
Политика

Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет

"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес

В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми

В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.
Discover24 07:04
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

Арестованный глава администрации Новочеркасска подал в отставку

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:36
Шоу-бизнес

«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах

На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.
Суть событий 07:17
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Политика

На трехсторонке по газу 28 октября обсудят срок контракта и объемы поставок

Очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года пройдет 28 октября в Брюсселе.
Московский Комсомолец 07:32
Футбол

Московский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу».
Вечерняя Москва вчера в 14:58
Спорт

Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб

Pravda.Ru 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное