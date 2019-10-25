Политика
Национальная служба новостейПатрушев: Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки
Иностранные спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости в информационной инфраструктуре России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что главная цель этих «поисков» - дальнейшее проведение массированных компьютерных атак, отмечает RT.
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с чего всё началось
«Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры России, что создаст реальные угрозы национальной безопасности», — приводит его слова на совещании в Омске РИА Новости.RT на русском04:05
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Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Армия и оружие
В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Футбол
Сафонов попал в команду недели Лиги Европы
УЕФА объявила команду недели по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Политика
Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе
Спорт
Исинбаева раскритиковала блогеров
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о возможных последствиях выхода США из ДРСМД
Следствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений в странах Европы и США.
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Происшествия
В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен
В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Гаджеты
Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10
Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Экономика
АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне
Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Политика
Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет
"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
Шоу-бизнес
В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми
В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Происшествия
Арестованный глава администрации Новочеркасска подал в отставку
Шоу-бизнес
«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах
На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Политика
На трехсторонке по газу 28 октября обсудят срок контракта и объемы поставок
Очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года пройдет 28 октября в Брюсселе.
Футбол
Московский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу».