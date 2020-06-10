Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России.

с чего всё началось

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

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