После распада СССР Запад стал проявлять повышенный интерес к странам постсоветского пространства. При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии.

с чего всё началось

Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем.

Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.

Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость

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