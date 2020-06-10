Политика

REGNUMREGNUMПатрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость

Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
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Николай Патрушев
Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем.
— Николай Патрушев, российский политикРИА Новости 00:08
с чего всё началось

Кукловодство к действию. Николай Патрушев – о методах «цветных революций»

После распада СССР Запад стал проявлять повышенный интерес к странам постсоветского пространства. При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии.
Аргументы и Факты00:00

Подробнее о событии

Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость

REGNUM02:57

За «цветными революциями» следуют гражданские войны и кризис — Совбез РФ

ИА Красная Весна01:21

Патрушев считает, что Украина и Грузия не получили от Запада реальной помощи

ТАСС00:10

Патрушев: Запад организует «цветные революции» в странах СНГ для переворота в РФ

Газета.Ru00:56

Патрушев рассказал, что получили Украина и Грузия от Запада вместо независимости и благополучия

Life.ru00:57

Патрушев : Запад организует «цветные революции» в странах бывшего СССР

РИА Новости00:08

Кукловодство к действию. Николай Патрушев – о методах «цветных революций»

Аргументы и Факты00:00
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Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
34
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
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Происшествия

За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц.
Газета.Ru 03:01
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Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
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Происшествия

Появилось видео с Ефремовым после ДТП

РБК вчера в 23:30
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Общество

Бессимптомные носители коронавируса не заразны, заявили в ВОЗ

Представители Всемирной организации здравоохранения полагают, что бессимптомные носители COVID-19 являются практически не заразными, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:09
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Космос

В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д

Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
8
Политика

Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе

Взгляд.ру вчера в 14:17
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Экономика

Европу ожидает «большая трагедия»

Кристин Лагард берет на себя большой экономический риск, удваивая стимулы, в то время как денежная масса еврозоны уже растет со скоростью, невиданной с момента введения евро.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор вчера в 06:50
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
69
Политика

Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

РБК вчера в 15:30
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Здоровье

Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами

РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру вчера в 12:50
2
Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
1,1K
Происшествия

В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт

Российская газета 02:07
11
Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
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Общество

Роспотребнадзор рассчитывает на очное обучение школьников с 1 сентября

Москва, 9 июня 2020, 15:03 — REGNUM Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться в очной форме, на это надеются в Роспотребнадзоре.
REGNUM вчера в 08:03
11
Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
55
Происшествия

В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».
Discover24 02:52
Экономика

В России для пенсионеров готовят две новые льготы

Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму.
ФедералПресс 08 июня в 22:24
203
Политика

Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника, но должен быть готов отвечать на вызовы с его стороны.
RT на русском 08 июня в 10:14
35
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
2,8K
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
103
Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
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Единоборства

Хабиб назвал фаворитов турнира UFC 251

Газета.Ru 02:57
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
56
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
2,1K
Армия и оружие

В России появится глобальная сеть из беспилотников

ЦКБ «Рубин» запланировало масштабный проект по созданию глобальной сети из беспилотников различных классов.
ГЛАС.RU 02:17
1
Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад вчера в 08:18
11
Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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