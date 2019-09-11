Экономика

REGNUMREGNUMПатрушев доложил Путину о ходе уборки урожая

Собрать урожай предстоит с 80 млн га. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. Плановый прогноз на 2019 год составляет порядка 118 млн тонн зерновых.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Патрушев доложил Путину о ходе уборки урожая

REGNUM08:43

Минсельхоз сохранил прогноз сбора зерна в 2019 г. в 118 млн тонн

Финмаркет08:36

Путину доложили об успехах в сборе зерна

ТВ Центр10:56

Глава Минсельхоза РФ доложил президенту о том, как идет уборка урожая

Бизнес-новости в Кирове14:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 15:03, Вашингтон
Политика

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Политика

Премьер Канады объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о роспуске парламента и о начале в стране 40-дневной предвыборной кампании.
ТАСС 11:45
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Здоровье

Миру угрожает очень агрессивный стрептококк

Причиной мощной вспышки скарлатины в Англии оказался новый штамм стрептококка А. Исследование показало, что он в 9 раз агрессивней обычных штаммов.
MedikForum.ru 07:10
Футбол

Комитет Госдумы по спорту выступил против возвращения пива на стадионы

Законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах не набрал достаточного количества голосов на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщил «РИА Новости» член комитета, один из авторов документа Дмитрий Свищев.
Коммерсантъ 11:31
Авто

Тайваньский автопроизводитель показал крайне неоднозначный автомобиль

Тайваньский бренд San Yuan Design показал необычный концепт, который вызвал неоднозначную реакцию у публики.
Тарантас Ньюс 13:46
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru вчера в 09:01
Происшествия

Российский турист утонул в Болгарии

На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Происшествия

Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам

Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.
Российская газета 14:03
Политика

Трамп рассказал об ошибках Болтона

Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.
РИА Новости 14:15
Гаджеты

В России начали продавать места в очереди за новым iPhone

REGNUM 13:12
Футбол

Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»

Бомбардир.ру 08:05
Происшествия

Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры

Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.
Российская газета 13:51
Армия и оружие

Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35

Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
REGNUM 14:38
Политика

Группа депутатов Мосгордумы нового созыва потребовала отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова

Депутаты фракций "Яблоко" и "Справедливая Россия" в Мосгордуме пока рассматривают вопрос, подписывать ли эту петицию, - утверждает в своем блоге политик Алексей Навальный.
Эхо Москвы 12:00
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Наука

Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды

Naked Science 03 сентября в 20:02
Футбол

«Ман Сити» установит статую в честь Компани

В честь 33-летнего бельгийца будет открыта статуя рядом со стадионом горожан.
Sports.ru 12:45
Хоккей

«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.
Чемпионат 14:29
Музыка

Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году

Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Футбол

Селадес стал новым главным тренером «Валенсии»

Бомбардир.ру 12:17
Экономика

В администрации Карелии высоко оценили подготовку «Россетей» к зиме

Заместитель премьер-министра Республики Карелия Оксана Чебунина заявила, что дочернее предприятие «Россетей» ПАО «МРСК Северо-Запада» справилось с подготовкой своих мощностей к отопительному сезону 2019-2020 годов на отлично.
Rostov gazeta 14:18
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум

Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 14:00
Транспорт

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился за свое поведение на концерте в Самаре

Дима Билан принес извинения своим поклонникам и всем, кто посетил его концерт в Самаре. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».
Подмосковье Сегодня вчера в 03:02
Здоровье

Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение

Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
Право.ру 02:37
Происшествия

В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное