Экономика
REGNUMПатрушев доложил Путину о ходе уборки урожая
Собрать урожай предстоит с 80 млн га. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. Плановый прогноз на 2019 год составляет порядка 118 млн тонн зерновых.
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Баскетбол
На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты
Сборная Австралии завоевала последнюю путевку в полуфинал мужского чемпионата мира по баскетболу, победив команду Чехии со счетом 82:70.
РБК 11:01
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 11:22
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Газета.Ru 09:49
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Происшествия
Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры
В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Футбол
Любить и жаловать: «Зенит» представил новичков – Караваева и Осорио
Петербургский дневник 11:28
Экономика
Глава ФНС заявил о снижении общей задолженности по налогам в стране
Общая задолженность по налогам в России снизилась до 7% к объему налоговых поступлений - это минимальный уровень за пять лет, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на коллегии ведомства.
РИА Новости 08:48
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Газета.Ru 09:17
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара вчера в 01:40
Футбол
Стал известен новый главный тренер «Валенсии»
Soccer.ru 11:43
Армия и оружие
«Превосходное оружие»: в США протестировали советский «Винторез»
Резюмируя свои исследования, американские журналисты поставили «Винторез» и «Вал» в разряд «превосходного советского вооружения».
Рамблер 11:02
Политика
В Госдуме обсудят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю
В Госдуме обсудят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 09:59
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о новых украинских обстрелах и гибели бойца
Один из бойцов Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела, устроенного украинскими карателями, сообщил 11 сентября журналистам глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
REGNUM 09:50
Политика
Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК 09:39
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
В московском бизнес-центре взорвался автомат с газировкой
В бизнес-центре в Москве взорвался автомат с газированной водой.
Lenta.ru 11:42
Политика
Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Армия и оружие
Индия увеличивает военные расходы на ближайшие пять лет
Военное обозрение 09:02