Экономика

REGNUMREGNUMПатрушев доложил Путину о ходе уборки урожая

Собрать урожай предстоит с 80 млн га. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. Плановый прогноз на 2019 год составляет порядка 118 млн тонн зерновых.
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Путин провел встречу с главой Минсельхоза России

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Дмитрий Патрушев доложил Владимиру Путину о ситуации в АПК

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Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК

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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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