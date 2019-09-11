Собрать урожай предстоит с 80 млн га. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. Плановый прогноз на 2019 год составляет порядка 118 млн тонн зерновых.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Политика МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов выложат за свою свадьбу 12 миллионов рублей Как поведали друзья Собчак и Богомолова, приглашения на свадьбу уже разосланы, а вот место регистрации и банкета будущие молодожены еще не сообщили.

Энергетика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Происшествия Экс-замглавы ОМВД «Лефортово» приговорили к 8 годам тюрьмы Лефортовский суд Москвы вынес решение по делу бывшего заместителя начальника отдела МВД России по району Лефортово, главы следственного отделения Анзора Шулая.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Футбол Комитет Госдумы по спорту выступил против возвращения пива на стадионы Законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах не набрал достаточного количества голосов на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщил «РИА Новости» член комитета, один из авторов документа Дмитрий Свищев.

Общество Мэрия Москвы отказала в проведении акций оппозиции 21 и 22 сентября Мэрия Москвы отказала оппозиционерам в проведении акций протеста 21 и 22 сентября, сообщила член Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.

Общество МГУ вошел в топ-200 лучших университетов мира по версии рейтинга THE Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в рейтинге мировых университетов Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200 рейтинга, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.

Шоу-бизнес 33-летняя Пелагея опубликовала пляжные кадры с 2-летней дочерью Сегодня 33-летняя артистка опубликовала серию умилительным снимков с 2-летней дочерью, снятых на одном из пляжей Сочи.

Гаджеты В России резко упали цены на старые модели iPhone Цены на старые модели iPhone в России резко упали, что произошло после презентации новых моделей iPhone 11.

Футбол Лонгстафф рассказал об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» Полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф заявил, что его смущали разговоры об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Энергетика «Нафтогаз» пожаловался на миллионные траты из-за судов с «Газпромом» Судебные тяжбы по делам с российским "Газпромом" обходятся украинской стороне ежегодными миллионными долларовыми потерями, заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.

Политика На Украине смогут конфисковать «незаконные активы» до решения суда Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» (законопроект о конфискации незаконных активов).

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Гаджеты Apple запустила игровой сервис Apple Arcade Свою презентацию 10-го сентября Apple начала с анонса запуска игрового стримингового сервиса Apple Arcade.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии» Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

Политика Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Технологии РФПИ инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi Консорциум во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala стал инвестором крупнейшего в России онлайн-кинотеатра Ivi, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к сделке, и подтвердил гендиректор видеосервиса Олег Туманов.

Политика Основателю «Царьграда» Малофееву на 10 лет запретили въезд в Болгарию Власти Болгарии закрыли на 10 лет въезд в страну российскому бизнесмену, главе совета директоров ГК "Царьград" Константину Малофееву.