Экономика
REGNUMПатрушев доложил Путину о ходе уборки урожая
Собрать урожай предстоит с 80 млн га. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. Плановый прогноз на 2019 год составляет порядка 118 млн тонн зерновых.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 14:35, Вашингтон
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев
Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.
ТАСС 08:38
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов выложат за свою свадьбу 12 миллионов рублей
Как поведали друзья Собчак и Богомолова, приглашения на свадьбу уже разосланы, а вот место регистрации и банкета будущие молодожены еще не сообщили.
Собеседник вчера в 05:07
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Происшествия
Экс-замглавы ОМВД «Лефортово» приговорили к 8 годам тюрьмы
Лефортовский суд Москвы вынес решение по делу бывшего заместителя начальника отдела МВД России по району Лефортово, главы следственного отделения Анзора Шулая.
РБК 12:33
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Футбол
Комитет Госдумы по спорту выступил против возвращения пива на стадионы
Законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах не набрал достаточного количества голосов на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщил «РИА Новости» член комитета, один из авторов документа Дмитрий Свищев.
Коммерсантъ 11:31
Общество
Мэрия Москвы отказала в проведении акций оппозиции 21 и 22 сентября
Мэрия Москвы отказала оппозиционерам в проведении акций протеста 21 и 22 сентября, сообщила член Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.
Ведомости 11:56
Общество
МГУ вошел в топ-200 лучших университетов мира по версии рейтинга THE
Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в рейтинге мировых университетов Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200 рейтинга, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Шоу-бизнес
33-летняя Пелагея опубликовала пляжные кадры с 2-летней дочерью
Сегодня 33-летняя артистка опубликовала серию умилительным снимков с 2-летней дочерью, снятых на одном из пляжей Сочи.
Вокруг ТВ 11:35
Гаджеты
В России резко упали цены на старые модели iPhone
Цены на старые модели iPhone в России резко упали, что произошло после презентации новых моделей iPhone 11.
Экономика сегодня 14:05
Футбол
Лонгстафф рассказал об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Ньюкасла» Шон Лонгстафф заявил, что его смущали разговоры об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Спорт-Экспресс 13:47
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался на миллионные траты из-за судов с «Газпромом»
Судебные тяжбы по делам с российским "Газпромом" обходятся украинской стороне ежегодными миллионными долларовыми потерями, заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Радио Sputnik 14:07
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Политика
На Украине смогут конфисковать «незаконные активы» до решения суда
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» (законопроект о конфискации незаконных активов).
REGNUM 05:33
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
Свою презентацию 10-го сентября Apple начала с анонса запуска игрового стримингового сервиса Apple Arcade.
ITZine.ru вчера в 13:11
Общество
Минкавказа: курортный сбор не повлиял на турпоток
Коммерсантъ 12:46
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Технологии
РФПИ инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi
Консорциум во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala стал инвестором крупнейшего в России онлайн-кинотеатра Ivi, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к сделке, и подтвердил гендиректор видеосервиса Олег Туманов.
Ведомости 11:22
Происшествия
В центре Москвы горит здание Минюста
Газета.Ru 13:16
Политика
Основателю «Царьграда» Малофееву на 10 лет запретили въезд в Болгарию
Власти Болгарии закрыли на 10 лет въезд в страну российскому бизнесмену, главе совета директоров ГК "Царьград" Константину Малофееву.
Московский Комсомолец 11:44
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51