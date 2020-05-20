Перебоев с поставками продовольствия нет ни в одном регионе России, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

с чего всё началось

Следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут, поэтому мы допускаем определенные корректировки цен.

Москва, 20 мая 2020, 14:50 — REGNUM Перебоев с поставками продовольствия в регионах России не наблюдается, а цены поддерживаются на сравнительно невысоком уровне.

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