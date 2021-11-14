ТАССПатрушев: государство увеличит поддержку производителей овощей и мяса для сдерживания ценГлава Минсельхоза подчеркнул, что власть не допустит дефицита продуктов в России.ТАСССовременное российское сельское хозяйство, уверены в Минсельхозе, крепко стоит на ногах в условиях пандемии.Smotrim.ru"На российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, – признает в программе "Москва.Smotrim.ruПатрушев отметил, что в условиях мирового кризиса, при котором цены на продукты продолжают расти, важно "отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках".ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruПетербургский дневникОбщественная служба новостейНевские НовостиСвойкировский.рфПрофильЭкономика сегодняТелеканал 360°Газета.RuПодробнее о событииВ Минсельхозе заявили, что не допустят дефицита продуктовГоворит Москва06:27Глава Минсельхоза Патрушев: правительство увеличит поддержку производителей мяса и овощейLenta.ru07:26Глава Минсельхоза Патрушев: будем увеличивать господдержку производителей овощей и мясаТелеканал 360°06:51В России нарастят поддержку сельского хозяйства ради сдерживания ценВедомости07:32Глава Минсельхоза: власти России не допустят дефицита продуктовПРАЙМ06:17Патрушев: государство увеличит поддержку производителей овощей и мяса для сдерживания ценТАСС05:55Москва. Кремль. Путин. Рост цен и сбой поставок: угрозы сельскому хозяйству в условиях пандемииSmotrim.ru05:46Показать ещёОценить54Поделиться