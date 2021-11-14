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Патрушев: государство увеличит поддержку производителей овощей и мяса для сдерживания цен

Глава Минсельхоза подчеркнул, что власть не допустит дефицита продуктов в России.
ТАСС
Современное российское сельское хозяйство, уверены в Минсельхозе, крепко стоит на ногах в условиях пандемии.
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"На российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, – признает в программе "Москва.
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Патрушев отметил, что в условиях мирового кризиса, при котором цены на продукты продолжают расти, важно "отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках".
ТАСС

Подробнее о событии

В Минсельхозе заявили, что не допустят дефицита продуктов
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