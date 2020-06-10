Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.

с чего всё началось

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации. Об этом Патрушев заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 558

Шоу-бизнес Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.

Наука Искусственный мозг тоже нуждается во сне Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее. 36

Общество Россия частично открывает границы для выезда за рубеж Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился открыть границы для россиян, планирующих отправиться за рубеж для ухода за родственниками, на лечение, а также в целях учебы и работы. 2,3K

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 56

Экономика Европу ожидает «большая трагедия» Кристин Лагард берет на себя большой экономический риск, удваивая стимулы, в то время как денежная масса еврозоны уже растет со скоростью, невиданной с момента введения евро.

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 69

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 894

Общество В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. 3,9K

Общество ОНФ сообщил о неконкурентных закупках во время пандемии на ₽1,1 млрд Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавируса, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как по мнению экспертов они должны были пройти конкурентным способом.

Футбол Алан Дзагоев из-за травмы бедра пропустит месяц Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на тренировке. Восстановление может занять месяц, пишет RT. 2

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 45

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 2,8K

Общество WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты. 1