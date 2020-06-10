Политика

RT на русскомRT на русскомПатрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации. Об этом Патрушев заявил в интервью газете «Аргументы и факты».
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с чего всё началось

Кукловодство к действию. Николай Патрушев – о методах «цветных революций»

Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.
Аргументы и Факты00:00

Подробнее о событии

Патрушев: раскол России координирует Госдеп США

Утро.ru02:47

Патрушев назвал Госдеп одним из координаторов работы Запада против РФ

РЕН ТВ00:17

Секретарь Совбеза РФ: США финансируют деструктивную деятельность в России через НКО

Новостной фронт01:49

Патрушев рассказал об американских координаторах деструктивной деятельности в РФ

ФАН01:00

Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России

RT на русском00:36

Патрушев обвинил Госдеп США в деструктивной деятельности в России через НКО

Газета.Ru00:22

Патрушев уличил госдеп США в деструктивной деятельности против России

Народные новости02:36
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Политика

Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

РБК вчера в 15:30
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Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Здоровье

Почти 27 тысяч человек заболели коронавирусом на Украине

За все время эпидемии на Украине умерли 788 человек, больше 12 тысяч пациентов вылечились.
Украина.ру 07 июня в 03:55
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Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор вчера в 06:50
Наука

Искусственный мозг тоже нуждается во сне

Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее.
МонаВиста 08 июня в 12:43
36
Общество

Россия частично открывает границы для выезда за рубеж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился открыть границы для россиян, планирующих отправиться за рубеж для ухода за родственниками, на лечение, а также в целях учебы и работы.
Travel Russian News 08 июня в 08:19
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Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
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Происшествия

Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео

Четвертая Власть 01:16
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Экономика

Европу ожидает «большая трагедия»

Кристин Лагард берет на себя большой экономический риск, удваивая стимулы, в то время как денежная масса еврозоны уже растет со скоростью, невиданной с момента введения евро.
РИА Новости 01:00
Политика

Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

РИА Новости 08 июня в 08:22
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 08 июня в 01:04
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Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Известия 08 июня в 15:46
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Общество

ОНФ сообщил о неконкурентных закупках во время пандемии на ₽1,1 млрд

Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавируса, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как по мнению экспертов они должны были пройти конкурентным способом.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Единоборства

Менеджер Хабиба рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

РЕН ТВ вчера в 22:35
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Футбол

Алан Дзагоев из-за травмы бедра пропустит месяц

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на тренировке. Восстановление может занять месяц, пишет RT.
МИР 24 вчера в 22:11
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Здоровье

Неправильный диагноз поставили половине пациентов в Башкирии

Вскрытие показало, что медики одной из районных больниц в половине летальных случаев допустили ошибки.
Live24 02:17
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Воробей впала в депрессию

НТВ 07 июня в 14:20
Общество

WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 01:22
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Политика

Ливия освободила пленных россиян

Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии освободило двух пленных россиян.
Lenta.ru 01:32
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе

Развод известной певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым каждый день обрастает новыми слухами.
Bimru.ru 08 июня в 04:05
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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