Политика
RT на русскомПатрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации. Об этом Патрушев заявил в интервью газете «Аргументы и факты».
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Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.Аргументы и Факты00:00
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Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
РБК 02:55
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Здоровье
Почти 27 тысяч человек заболели коронавирусом на Украине
За все время эпидемии на Украине умерли 788 человек, больше 12 тысяч пациентов вылечились.
Украина.ру 07 июня в 03:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор вчера в 06:50
Наука
Искусственный мозг тоже нуждается во сне
Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее.
МонаВиста 08 июня в 12:43
Общество
Россия частично открывает границы для выезда за рубеж
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился открыть границы для россиян, планирующих отправиться за рубеж для ухода за родственниками, на лечение, а также в целях учебы и работы.
Travel Russian News 08 июня в 08:19
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
Происшествия
Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео
Четвертая Власть 01:16
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Экономика
Европу ожидает «большая трагедия»
Кристин Лагард берет на себя большой экономический риск, удваивая стимулы, в то время как денежная масса еврозоны уже растет со скоростью, невиданной с момента введения евро.
РИА Новости 01:00
Политика
Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
РИА Новости 08 июня в 08:22
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 08 июня в 01:04
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Известия 08 июня в 15:46
Общество
ОНФ сообщил о неконкурентных закупках во время пандемии на ₽1,1 млрд
Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавируса, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как по мнению экспертов они должны были пройти конкурентным способом.
РБК 03:00
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Единоборства
Менеджер Хабиба рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова
РЕН ТВ вчера в 22:35
Футбол
Алан Дзагоев из-за травмы бедра пропустит месяц
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на тренировке. Восстановление может занять месяц, пишет RT.
МИР 24 вчера в 22:11
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Здоровье
Неправильный диагноз поставили половине пациентов в Башкирии
Вскрытие показало, что медики одной из районных больниц в половине летальных случаев допустили ошибки.
Live24 02:17
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом Воробей впала в депрессию
НТВ 07 июня в 14:20
Общество
WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 01:22
Политика
Ливия освободила пленных россиян
Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии освободило двух пленных россиян.
Lenta.ru 01:32
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
Развод известной певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым каждый день обрастает новыми слухами.
Bimru.ru 08 июня в 04:05