Секретари Советов безопасности Армении и РФ Армен Григорян и Николай Патрушев обсудили во вторник по телефону вопросы, связанные с эскалацией конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского Совбеза.

С чего всё началось "Секретарь Совбеза Армен Григорян подчеркнул, что Армия обороны Карабаха на всей протяженности фронта, а также ВС Армении на границе страны блестяще выполняют поставленные перед ними боевые задачи по охране позиций и держат ситуацию под своим полным контролем", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы Совета безопасности Армении в Facebook Sputnik Армения 06:19