У России есть "веские основания предполагать", что в появляющихся по всему миру биолабораториях, находящихся под контролем США, идет разработка биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".

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С чего всё началось Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев о кризисе в отношениях с США и путях выхода из него Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев о кризисе в отношениях с США и путях выхода из него Российско-американские отношения находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Коммерсантъ вчера в 11:01