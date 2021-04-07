Патрушев обвинил США в создании биологического оружия у границ России
У России есть "веские основания предполагать", что в появляющихся по всему миру биолабораториях, находящихся под контролем США, идет разработка биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".В источнике
С чего всё началось
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев о кризисе в отношениях с США и путях выхода из него
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев о кризисе в отношениях с США и путях выхода из него Российско-американские отношения находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.
Коммерсантъвчера в 11:01
Подробнее о событии
Патрушев заподозрил США в создании у российских границ биологического оружия
Национальная служба новостейвчера в 12:18