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РИА Новости

Патрушев обвинил США в создании биологического оружия у границ России

У России есть "веские основания предполагать", что в появляющихся по всему миру биолабораториях, находящихся под контролем США, идет разработка биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Коммерсанту".В источнике
С чего всё началось

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев о кризисе в отношениях с США и путях выхода из него

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев о кризисе в отношениях с США и путях выхода из него Российско-американские отношения находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.
Коммерсантъвчера в 11:01

Подробнее о событии

Патрушев не исключил разработку США биологического оружия

RT на русскомвчера в 12:21

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Интерфаксвчера в 11:13

Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России

Взгляд.рувчера в 11:50

Патрушев заподозрил США в разработке биооружия у границ России

Lenta.ruвчера в 11:31

Патрушев: в подконтрольных США лабораториях может разрабатываться биологическое оружие

ТАССвчера в 11:21

Патрушев заподозрил США в создании у российских границ биологического оружия

Национальная служба новостейвчера в 12:18

Патрушев обвинил США в создании биологического оружия у границ России

РИА Новостивчера в 12:11
Интересное

Трутнев поручил принять меры к «Росгеологии» за срыв сроков разведки газа на Камчатке

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах срыва сроков разведки месторождений газа в Камчатском крае со стороны "Росгеологии".
ТАССвчера в 02:56

У Навального обнаружили две грыжи, заявила адвокат

Две грыжи и протрузия обнаружены у Алексея Навального, в колонии предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, блогер от них отказывается, рассказала журналистам его адвокат Ольга Михайлова.
РИА Новостивчера в 12:38

Генерал СБУ заявил об опасности потери Украиной востока страны из-за НАТО

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала "Наш" заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны.
РИА Новости22:37

Студентов СахГУ расселят в хостелы после гибели двоих в общежитии

Гостиницы и хостелы задействуют для размещения студентов СахГУ, которые уходили на дистанционное обучение из-за ЧП в общежитии, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.
РИА Новости22:26