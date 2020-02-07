Политика
Газета.RuПатрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить132
с чего всё началось
Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, это связано с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.РИА Новости09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия
Частный вертолет разбился под Казанью
Происшествия
Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении
Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Экономика
Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ подножкой Мишустину
«Первая подножка правительству Мишустина», — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.
Авто
Американский Volkswagen Passat будет заменён электрокаром
Европейский Passat обновился в декабре 2019 года и весной 2020-го придёт в Россию с турбомоторами 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), шестиступенчатой "механикой" и семидиапазонным "роботом".
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о травле после развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о подробностях развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Происшествия
Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево
Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Футбол
«Миранчук спокойно заиграет в любом европейском чемпионате». Хеведес — о Семине, Смолове и веганстве
Хеведес — второй чемпион мира (после Роберто Карлоса; Шюррле — третий), который доехал до России.
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Не успел прозвучать анонс нового шоу на Первом канале "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, как программу тут же обвинили в плагиате.
Культура
Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров
Политика
В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы
У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Спорт
Тренер Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Ранее СМИ сообщали, что 21-летнюю Солдатову госпитализировали после попытки суицида.
Общество
Посольство выясняет, заразились ли россияне на лайнере в Японии
Российское посольство пока не может сказать, есть ли россияне среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии, ждет результаты анализов, сообщили РИА Новости в миссии в Токио.
Авто
В России вопреки ожиданиям выросли продажи новых автомобилей
Российский рынок легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в январе вырос на 1,8%, несмотря на то, что этот месяц обычно не может похвастать хорошими показателями из-за длинных каникул и традиционного роста цен.
Культура
В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав
На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Политика
Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России.
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
У Google Play начинает появляться серьезная конкуренция. Компании Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo занимаются созданием своей платформы.
Экономика
Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки
Российская модель финансирования науки является неэффективной и "противоречит не только глобальным трендам, но и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в докладе СП.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Здоровье
Регионы с наибольшим дефицитом врачей назвал Росстат
Регионы, где наиболее остро стоит проблема дефицита врачей, впервые назвали в Росстате, сообщает ИА DEITA.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Общество
В Беларуси запретили опасные российские конфеты
В Беларуси запретили продавать российские жевательные конфеты Fruzzy Duo — содержание транс-изомеров жирных кислот в них превышало предельно допустимые показатели в 2,3 раза.
Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.