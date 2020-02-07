Политика
Газета.RuПатрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить164
с чего всё началось
Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, это связано с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.РИА Новости09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Единоборства
Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи.
Политика
Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией
Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Известная российская телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с журналистами заявила, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован накануне в Москве с воспалением легких.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе под Казанью.
Здоровье
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Культура
Телеканал «1+1» отказался снимать драму на украинском языке
Украинский телеканал «1+1» решил снять семь сезонов нового сериала на русском языке к весеннему сезону, так как драмы на украинском смотрят меньше, чем комедии, заявила продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
Здоровье
Челябинцы готовят бунт против центра для граждан Китая, где разгорелась эпидемия коронавируса
В Варненском районе Челябинской области создали пункт временного пребывания для граждан Китая, где вспыхнул коронавирус.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Общество
Правительство Финляндии разрешит добычу урана в стране
Правительство Финляндии 6 февраля даст зеленый свет компании Terrafame на добычу урана на месторождении в восточной части страны, 5 февраля сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве Финляндии.
Шоу-бизнес
29-летняя Ида Галич впервые стала мамой
Ида Галич и Настя Ивлеева Сегодня же стало известно, что Ида впервые стала мамой.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Общество
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум российским актерам запретили въезд на Украину на 10 лет. Еще четверым артистам назначили срок невъезда на три года.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Кино
«Хищные птицы» вышли в российский прокат
С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Общество
Польша отказалась от закупок российского угля
Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.
Энергетика
Нефть установилась выше $56 за баррель
К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель.
Общество
В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины Киеве за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Технологии
Солнечные батареи научатся генерировать энергию ночью
В стандартных панелях энергия вырабатывается только при наличии дневного света.