Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, это связано с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.

с чего всё началось

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы

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