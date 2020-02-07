Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, это связано с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.

с чего всё началось

Накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что поддержка Россией Николаса Мадуро не останется безнаказанной. Он пообещал, что в ближайшие недели Вашингтон продемонстрирует "серьезность своих намерений".

Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

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