Политика
Аргументы и ФактыПатрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы связаны с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, это связано с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.РИА Новости09:03
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