Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, это связано с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы связаны с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей, передает РИА Новости.

Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

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