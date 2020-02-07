Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПатрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы связаны с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать329
с чего всё началось

Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, это связано с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей.
РИА Новости09:03

Подробнее о событии

Патрушев об угрозах санкциями за поддержку Мадуро: США подбадривают оппозицию Венесуэлы

Коммерсантъ09:28

Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

RT на русском08:32

Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

РИА Новости09:03

Патрушев указал на желание США «подбодрить» оппозицию Венесуэлы

Известия08:55

Патрушев прокомментировал заявление американского Госдепа

Вести.Ru08:37

Патрушев назвал угрозы США попыткой подбодрить венесуэльскую оппозицию

РБК09:26

Патрушев считает, что политика США против легитимных режимов приводит к хаосу и войнам

ТАСС08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК 10:21
Футбол

Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ

В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
РБК 05 февраля в 03:42
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Вести.Ru 04:50
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Газета.Ru 13:30
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:39
Политика

Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну

РИА Новости 19:45
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 18:31
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
РИА Новости вчера в 16:39
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек.
RT на русском 19:51
Происшествия

Эксперты не выявили повреждений двигателя вертолета Брайанта

Газета.Ru 19:06
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 23:38
Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь

Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
REGNUM 19:08
Кино

«Хищные птицы» вышли в российский прокат

С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Мой Брянск 10:32
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
Хоккей

«Даллас» — «Миннесота»: встреча в Центральном

«Даллас» и «Миннесота» сыграют в одном из матчей за 8 февраля, на который мы предлагаем свой прогноз.
Все про Спорт ру 07:00
Культура

Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала

Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
РЕН ТВ 08:40
Происшествия

СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
ФАН 13:21
Армия и оружие

«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений

Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Военное дело 08:30
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

РИА Новости 03:23
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 05:48
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 12:04
Здоровье

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
РИА Новости 21:04
Политика

В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова

Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
РИА Новости 18:01
Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Известия 20:47
Технологии

Тайну гигантских кругов на Байкале в NASA объявили раскрытой

Нынешнее объяснение вполне удовлетворило NASA, хотя ученые так и не растолковали, откуда берутся кольцевые течения, образующие круги.
Комсомольская правда 09:30
Футбол

Симеоне возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира

Опубликован список самых высокооплачиваемых тренеров мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com», ссылаясь на L'Equipe.
NewInform 14:12
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 09:07
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Авто

Представлен Hyundai Creta второго поколения

Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
Motor 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное