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Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыПатрушев потребовал принять превентивные меры против хищения средств на нацпроекты

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"Надо принять превентивные меры, усилить контроль за использованием бюджетных средств и не допустить хищений при реализации национальных проектов", - подчеркнул Патрушев.
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В Совете безопасности РФ обратили внимание на рискованные контракты по нацпроектам, заключенные в Саратовской области

Версия-Саратов08:48

Патрушев потребовал принять превентивные меры против хищения средств на нацпроекты

Будущее России. Национальные проекты06:49
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
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Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
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21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
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Политика

Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
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В Кузбассе снизился темп удвоения количества заболевших коронавирусом

ВАЖНО: Показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус, и даёт ответ на вопрос, за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше.
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Общество

Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение

В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
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Dyson показал конкурента электромобилей Tesla

Известный британский производитель бытовой техники Dyson представил прототип своего электрокара, который мог бы составить достойную конкуренцию Tesla Model X. Однако спустя некоторое время компания отказалась от своего проекта.
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Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000

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Политика

Лавров проведет разговор с главой МИД Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ вчера в 10:40
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

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Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой

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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Здоровье

На Среднем Урале сказали, когда можно разрешать работать ТЦ и общепиту

Например, если уже 21 мая 2020 года будет зафиксировано снижение, в регионе смягчат ограничения для кафе и ТЦ через 20 дней.
REGNUM 08:02
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Общество

Макаров объяснил выбор почетных граждан в Петербурге

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» было принято на закрытом заседании в Мариинском дворце в среду, 20 мая.
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Из-за повышенной температуры не пустили в роддом омскую роженицу

Сотрудники медучреждения направили роженицу в роддом № 4, который специализируется на пациентках с симптомами ОРВИ и коронавируса.
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Политика

Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко

Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».
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Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

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Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

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Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
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Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
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Общество

Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
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Общество

Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
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Армия и оружие

«Ее невозможно засечь»: чем угрожают России новейшие субмарины США

РИА Новости 01:00
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На 19 мая по первому постановлению выплаты получил 3131 медик, а по второму постановлению (так называемые "президентские выплаты") количество получивших доплаты почти в 3 раза меньше - 1015 человек.
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Самойлова хочет отсудить у Джигана половину его доходов

Модель Оксана Самойлова намерена отсудить при разводе у рэпера Джигана (настоящее имя - Дениса Устименко) 50% его доходов.
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Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз

В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров.
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Общество

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
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Общество

Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони

Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
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Спорт

Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
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Николай Платонович Патрушев
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Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Федеральный округ Российской Федерации, образованный Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года. В состав округа входят 14 субъектов РФ.
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