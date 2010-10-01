Общество
Будущее России. Национальные проектыПатрушев потребовал принять превентивные меры против хищения средств на нацпроекты
"Надо принять превентивные меры, усилить контроль за использованием бюджетных средств и не допустить хищений при реализации национальных проектов", - подчеркнул Патрушев.
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Патрушев потребовал принять превентивные меры против хищения средств на нацпроекты
Будущее России. Национальные проекты06:49
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Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Политика
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
Здоровье
В Кузбассе снизился темп удвоения количества заболевших коронавирусом
ВАЖНО: Показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус, и даёт ответ на вопрос, за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше.
Город новостей 06:47
Общество
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Авто
Dyson показал конкурента электромобилей Tesla
Известный британский производитель бытовой техники Dyson представил прототип своего электрокара, который мог бы составить достойную конкуренцию Tesla Model X. Однако спустя некоторое время компания отказалась от своего проекта.
Somanyhorses 05:12
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000
Уральский меридиан 03:39
Политика
Лавров проведет разговор с главой МИД Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ вчера в 10:40
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Здоровье
На Среднем Урале сказали, когда можно разрешать работать ТЦ и общепиту
Например, если уже 21 мая 2020 года будет зафиксировано снижение, в регионе смягчат ограничения для кафе и ТЦ через 20 дней.
REGNUM 08:02
Общество
Макаров объяснил выбор почетных граждан в Петербурге
Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» было принято на закрытом заседании в Мариинском дворце в среду, 20 мая.
Мойка78 08:50
Здоровье
Из-за повышенной температуры не пустили в роддом омскую роженицу
Сотрудники медучреждения направили роженицу в роддом № 4, который специализируется на пациентках с симптомами ОРВИ и коронавируса.
Evo-rus.com 07:30
Политика
Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко
Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».
Известия 05:07
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Здоровье
«Президентские» COVID-доплаты в Ивановской области получили 1015 человек
На 19 мая по первому постановлению выплаты получил 3131 медик, а по второму постановлению (так называемые "президентские выплаты") количество получивших доплаты почти в 3 раза меньше - 1015 человек.
IvanovoNews 08:59
Шоу-бизнес
Самойлова хочет отсудить у Джигана половину его доходов
Модель Оксана Самойлова намерена отсудить при разводе у рэпера Джигана (настоящее имя - Дениса Устименко) 50% его доходов.
Газета.Ru 07:03
Энергетика
Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз
В марте этого года поставки трубопроводного российского газа в Турцию составили 210 миллионов кубометров.
Российская газета 06:17
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском 08:32
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32