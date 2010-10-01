"Надо принять превентивные меры, усилить контроль за использованием бюджетных средств и не допустить хищений при реализации национальных проектов", - подчеркнул Патрушев.

Патрушев потребовал принять превентивные меры против хищения средств на нацпроекты

Армия и оружие ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР. 159

Политика Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать. 348

Здоровье В Кузбассе снизился темп удвоения количества заболевших коронавирусом ВАЖНО: Показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус, и даёт ответ на вопрос, за сколько дней заболевших в регионе станет в два раза больше. 3

Общество Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС. 1,3K

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 4,5K

Авто Dyson показал конкурента электромобилей Tesla Известный британский производитель бытовой техники Dyson представил прототип своего электрокара, который мог бы составить достойную конкуренцию Tesla Model X. Однако спустя некоторое время компания отказалась от своего проекта. 21

Политика Лавров проведет разговор с главой МИД Германии Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом. 4

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 1,1K

Общество Макаров объяснил выбор почетных граждан в Петербурге Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» было принято на закрытом заседании в Мариинском дворце в среду, 20 мая.

Политика Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением». 121

Шоу-бизнес Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь. 223

Общество Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 764

Авто Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 123

Происшествия Истребитель F-35A разбился в США Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. 504

Общество Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег». 72

Здоровье «Президентские» COVID-доплаты в Ивановской области получили 1015 человек На 19 мая по первому постановлению выплаты получил 3131 медик, а по второму постановлению (так называемые "президентские выплаты") количество получивших доплаты почти в 3 раза меньше - 1015 человек.

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.