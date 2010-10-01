Поэтому важно на всех уровнях власти повысить координацию и эффективность работы по реализации национальных проектов, добиться достижения проектных показателей.

"Надо принять превентивные меры, усилить контроль за использованием бюджетных средств и не допустить хищений при реализации национальных проектов", - подчеркнул Патрушев.

Патрушев потребовал принять превентивные меры против хищения средств на нацпроекты

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