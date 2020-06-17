Политика

РИА НовостиРИА НовостиПатрушев призвал беречь российские духовные ценности

"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
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с чего всё началось

Нужны ли России «универсальные» ценности?

В отличие от Запада Россия, по сути, предлагает новый цивилизационный выбор, содержание которого включает равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и каких-либо предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
Российская газета10:00

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Патрушев заявил об активизации Западом информационно-пропагандистских кампаний

RT на русском13:31

Патрушев указал на обнажение из-за COVID последствий западных ценностей

РБК12:13

Россия предлагает миру новый цивилизационный выбор, заявил Патрушев

РИА Новости10:16

Патрушев: неолиберальные догмы Запада неприемлемы для России

REGNUM10:50

Патрушев: Россия сохранила свою систему ценностей вопреки колоссальным усилиям Запада

ТАСС10:21

В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

Lenta.ru11:15

Нужны ли России «универсальные» ценности?

Российская газета10:00
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Газета.Ru 07:35
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Происшествия

Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

РБК 13:46
7
Происшествия

Николая Чурикова проверяют на причастность к уголовному делу о мошенничестве

"По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, в том числе проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, а также его причастность к совершению преступления", - отмечается в сообщении.
Взгляд-инфо 12:46
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла переговоры о компенсации

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, опровергли информацию о том, что они ведут переговоры о материальной помощи с адвокатом актера.
Вести.Ru 07:52
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Армия и оружие

Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном

Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
Российская газета 14:17
20
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
9
Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
77
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
3,3K
Происшествия

СКР назначил ДНК-экспертизу по делу генералов МВД

Следователи приняли решение назначить биологическую экспертизу 500 тысяч долларов, которые удалось изъять в рамках уголовного дела о коррупции в отношении экс-заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова.
Международный антикоррупционный портал 03:24
19
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости вчера в 02:26
1,6K
Происшествия

Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым

АБН 15 июня в 23:06
5,4K
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
3
Происшествия

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
4
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
661
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,3K
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
29
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
59
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
74
Общество

Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году

CyberSport.ru 14:46
1
Энергетика

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
12
Экономика

В России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
1,3K
Происшествия

В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины

Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос 05:54
98
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Инфорос 08:48
428
Политика

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение на военный парад в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 06:20
165
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
2,5K
Наука

Одинокие люди легче начинают курить и тяжелее бросают

Британские исследователи из Университета Бристоля доказали, что одиночество увеличивает вероятность начала курения и роста числа выкуриваемых ежедневно сигарет, изолированность снижает способность человека отказаться от вредной привычки.
MedikForum.ru вчера в 06:30
Общество

Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели

Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36
125
Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
44
Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Известия 14:06
49
Футбол

Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько, который ранее работал с казанским легкоатлетом, бронзовым призером ОИ-2000 в Сиднее Денисом Капутиным, а также с являлся тренером олимпийских чемпионов: Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой.
Татар-информ 06:02
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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