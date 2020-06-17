Политика
Lenta.ruВ России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его статья опубликована на сайте «Российской газеты».
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с чего всё началось
В отличие от Запада Россия, по сути, предлагает новый цивилизационный выбор, содержание которого включает равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и каких-либо предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.Российская газета10:00
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Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском 21:35
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru 21:10
Единоборства
Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА
Президент UFC Дана Уайт в интервью порталу BJPenn назвал четырех самых значимых и величайших бойцов в истории ММА.
BetOn 09:43
Шоу-бизнес
Stoya назвала главную проблему современного порно
Порноактриса Джессика Стоядинович, получившая известность и популярность во всем мире под творческим псевдонимом Stoya, в интервью изданию TJ обозначила проблемы современного порно.
Вечерний курьер вчера в 12:36
Общество
Названа вероятность глобального катаклизма и Третьей мировой
Банковские аналитики рассмотрели четыре экстремальных риска: пандемия гриппа, жертвами которой могут стать более двух миллионов человек мощное извержение вулкана геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце мировая война Deutsche Bank взял оценки вероятности катаклизмов из других исследований.
Телеканал 360° 20:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Армия и оружие
Американский эсминец ВМС вошел в Черное море
В апреле этого года вошедший в акваторию Чёрного моря эсминец "Портер", принадлежащий Военно-морским силам США, брал на сопровождение Черноморский флот.
Комсомольская правда 13:19
Технологии
Microsoft упростит OC Windows 10 осенью
Программисты американской корпорации Microsoft обновят Windows 10 с двумя апдейтами на протяжении двух лет.
Актуальные Новости 09:37
Происшествия
Пилоту вертолета, в котором разбился Коби Брайант, мог помешать туман
Пилот потерпевшего крушение вертолета, на котором находился баскетболист Коби Брайант, Ара Зобаян, по всей вероятности, мог быть дезориентирован из-за тумана.
РЕН ТВ 19:04
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Экономика
По 5G приняли нестандартное решение
Минкомсвязь предложила объединить ряд показателей проекта, внеся новый, который предполагает, что 5G появится в России в 2024 году в десяти городах-миллионниках, причем на отечественном оборудовании.
Коммерсантъ 18:57
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Кино
Вышел трейлер продолжения «Поезда в Пусан»
Премьера запланирована на 6 августа. На YouTube появился трейлер второй части хоррора "Поезд в Пусан" южнокорейского режиссера Ён Сан Хо.
Piter.tv вчера в 08:07
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru 14:02
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Здоровье
«Потеря сознания и инсульт»: врач объяснила, чего категорически нельзя делать в жару
«Вечерняя Москва» решила выяснить, чье здоровье подвержено наибольшей опасности в эти дни и чего не стоит делать при такой погоде.
Вечерняя Москва 04:40
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
ТАСС 20:10
Авто
Компания Lexus представила седан Lexus IS нового поколения
Компания Lexus презентовала новый Lexus IS. Со сменой поколения небольшой седан кардинально изменился.
Новые автомобили вчера в 05:19
Наука
Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки
Evo-rus.com 08:56
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Политика
В Госдуме предложили прописать три вида удалёнки в Трудовом кодексе
Председатель фракции Сергей Неверов сообщил, что в поправке к главе 49.1 ТК предлагается уточнить разделение дистанционной работы на три вида: временная, комбинированная и непосредственно дистанционная работа.
Комсомольская правда вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу
Телеведущая Ксения Собчак проиграла в YouTube-шоу Comment Out, ей назначили наказание, которое называлось «Отполируй мой зад».
Московский Комсомолец 01:18
Шоу-бизнес
Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое
Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль 18:25
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»
Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ 12:35
Общество
Профильный комитет ЗС Приангарья одобрил предложение о прямых выплатах
Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Иркутской области одобрил законопроект о прямых выплатах ИП и гражданам, которые были отправлены в отпуск без содержания из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 06:42
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Газета.Ru вчера в 16:49