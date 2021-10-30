RuBaltic: Украина и Польша намерены сбить цены на российский газ

Как отметили журналисты издания RuBaltic, Киев также выступает за активный транзит газа через свою территорию, несмотря на то, что украинские чиновники, в том числе и президент страны Владимир Зеленский неоднократно называли Россию «агрессором».