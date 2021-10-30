"Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся 20 километров западнее и 12 километров северо-западнее Дамаска", - сказал Кулить на брифинге.
Как отметили журналисты издания RuBaltic, Киев также выступает за активный транзит газа через свою территорию, несмотря на то, что украинские чиновники, в том числе и президент страны Владимир Зеленский неоднократно называли Россию «агрессором».