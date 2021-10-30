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Патрушев: роль приливных электростанций и геотермальной энергетики незаслуженно занижена

Энергетический кризис в Европе показал, что пока за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не получается обеспечить все потребности экономики.
ТАСС
"Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции", - подчеркнул Патрушев.
ТАСС
Каждая страна должна самостоятельно разработать "формулу взаимозависимости экономики и экологии", которая отвечает требованиям Парижского соглашения по климату, отметил Патрушев.
Life.ru
По оценке экспертов, в местах эксплуатации солнечных станций происходит снижение средней температуры примерно на пять градусов, что отрицательно сказывается на флоре и фауне.
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