Происшествия

РБКРБКПатрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций. Об этом в Омске на совещании по вопросам обеспечения безопасности заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Патрушев назвал ЧП с прорывом дамбы следствием безответственности

Недавний прорыв дамб в Красноярском крае, повлекший человеческие жертвы, стал следствием безответственного отношения должностных лиц к вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости03:12

Подробнее о событии

В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

RT на русском08:57

Прорыв дамбы под Красноярском связали с безответственностью должностных лиц

Газета.Ru03:31

Патрушев связал прорыв дамбы с безответственностью местных властей

Известия03:42

В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае

Lenta.ru03:34

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

РБК03:52

Патрушев связал прорыв дамб под Красноярском с безответственностью

Московский Комсомолец03:18

Патрушев назвал ЧП с прорывом дамбы следствием безответственности

РИА Новости03:12
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Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Политика

В Симферополе выбрали главу администрации

ТАСС 09:39
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Общество

Бутину освободили из американской тюрьмы

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Армия и оружие

Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии

Для размещения американских военных политолог предложил использовать старую российскую базу на территории Грузии в Ахалкалаки, которая находится в 740 километрах от Раки.
REGNUM 05:06
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Абоненты «Мотива» сообщили о глобальном сбое в работе оператора

Последний глобальный сбой в работе оператора мыл в марте.
66.ru 09:38
Авто

В России средняя стоимость авто до 3 лет выросла до 878 тыс. рублей

Согласно отчету «Авито», в текущем году средняя стоимость автомобилей не старше 2016 года выпуска выросла на 9% — до 878 тыс. рублей.
SpeedMe 01:53
Армия и оружие

ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Военное дело 23 октября в 04:05
Армия и оружие

Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Происшествия

На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Lenta.ru 09:14
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Футбол

«Рубин» обыграл «Урал» в первенстве молодежных команд

«Рубин» обыграл «Урал» в матче 14-го тура молодежного первенства РПЛ (3:2). В составе казанцев отличись защитники Артур Колосков, Данила Карягин, на 27 и 29 минутах соответственно, а также полузащитник Антон Шолох — на 68 минуте.
Спорт-Экспресс 07:03
Спорт

Иорданские футболистки закрыли собой потерявшую хиджаб соперницу

Футболистка иорданской «Шабаб аль-Ордон» случайно сбила рукой хиджаб с головы мусульманской спортсменки «Арабского православного клуба» в ходе матча чемпионата WAFF по футболу среди женщин.
Известия 08:27
Политика

Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Политика

Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»

Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
ТАСС 10:03
Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Утро.ru вчера в 14:30
Армия и оружие

В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию

Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Происшествия

В Пулково задержали гражданина США, разыскиваемого за сбыт наркотиков

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково задержан гражданин США Алет Тэрада, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 04:51
Армия и оружие

Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения

По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
Актуальные Новости 00:27
Футбол

«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance

Bookmaker-ratings.ru 09:36
Футбол

Андре Шюррле в социальных сетях: Пытаемся сделать «Спартак» лучше

Шюррле написал, что команда учится и пытается сделать «Спартак» лучше.
Bookmaker-ratings.ru 09:28
Здоровье

Онищенко призвал не паниковать из-за вызывающей паралич болезни

В деревне Ачиры Тюменской области десять человек госпитализированы из-за подозрения на вспышку гаффской болезни, которая вызывает паралич конечностей, а также отказ печени и почек.
Национальная служба новостей 03:40
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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