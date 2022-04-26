Проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, предложен научным сообществом и сейчас прорабатывается экспертами, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности», — сказал Патрушев.
Важнейшим условием обеспечения экономической безопасности РФ секретарь Совбеза назвал опору на внутренний потенциал страны и структурную перестройку национальной экономики на современной технологической основе.
Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что темп роста цен в России последовательно замедляется, что дало возможность Банку России снизить ключевую ставку, скорость снижения ставки будет зависеть от ситуации в экономике.
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент России Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.