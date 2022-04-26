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Патрушев заявил, что в России прорабатывается привязка рубля к золоту и валютным ценностям

Проект по созданию в РФ двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами - валютными ценностями, предложен научным сообществом и сейчас прорабатывается экспертами, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
РИА Новости
«В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности», — сказал Патрушев.
Lenta.ru
Важнейшим условием обеспечения экономической безопасности РФ секретарь Совбеза назвал опору на внутренний потенциал страны и структурную перестройку национальной экономики на современной технологической основе.
Газета.Ru
Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что темп роста цен в России последовательно замедляется, что дало возможность Банку России снизить ключевую ставку, скорость снижения ставки будет зависеть от ситуации в экономике.
Взгляд.ру

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