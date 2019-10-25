Политика
Российская газетаПатрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак
Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Омске.
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с чего всё началось
«Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры России, что создаст реальные угрозы национальной безопасности», — приводит его слова на совещании в Омске РИА Новости.RT на русском04:05
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Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Экономика
Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн
В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.
Ведомости 05:44
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
Tvoe-avto.com 23 октября в 16:37
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Политика
На Украине призвали Запад не переоценивать Россию
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Европа всегда переоценивала Россию.
Московский Комсомолец 05:40
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Авто
Представили Volkswagen Golf нового поколения
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в Вольфсбурге новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
Автоновости дня вчера в 14:01
Общество
Автомобилисты в РФ стали больше тратить на штрафы
В России зафиксировано увеличение среднего платежа водителей за нарушение ПДД.
REGNUM 03:18
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом.
ТАСС 03:22
Общество
Менеджер Нурмагомедова раскритиковал Макгрегора за слова о Дагестане
RT на русском 02:56
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
RT на русском 01:21
Армия и оружие
Путин назвал судьбоносными переговоры с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что решения, на которые удалось выйти, будут «важными, если не судьбоносными».
Известия 22 октября в 15:10
Армия и оружие
В порт Батуми вошел американский эсминец Porter
Во вторник, 22 октября в Грузии в порту Батуми бросил якорь ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Новые Известия 22 октября в 08:06
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой восхитила сеть шикарной фигурой в бикини
37-летняя певица Вера Брежнева имеет двух дочерей, старшей из которых, Соне Киперман, уже 18 лет.
OvideO.ru 03:31
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU вчера в 10:03
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2
«Краснодар» набрал три очка и обошёл турецкий клуб, расположившись на третьей строчке группы C. В активе «Трабзонспора» одно набранное очко после трёх сыгранных матчей.
Metaratings вчера в 16:51
Авто
Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.
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Технологии
«Ростех» представит прототип облегчённого планшета
Актуальные Новости вчера в 09:04
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Политика
Французский дипломат: РФ снова стала мировой державой
Россия снова стала мировой державой, в том числе благодаря действиям по отстаиванию суверенитета стран.
Российская газета 01:36