с чего всё началось

Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Омске.

Армия и оружие Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Происшествия Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.

Экономика Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.

Авто Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Политика На Украине призвали Запад не переоценивать Россию Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Европа всегда переоценивала Россию.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Экономика Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.

Авто Представили Volkswagen Golf нового поколения Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в Вольфсбурге новый Volkswagen Golf восьмого поколения.

Общество Автомобилисты в РФ стали больше тратить на штрафы В России зафиксировано увеличение среднего платежа водителей за нарушение ПДД.

Общество Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом.

Армия и оружие Путин назвал судьбоносными переговоры с Эрдоганом Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что решения, на которые удалось выйти, будут «важными, если не судьбоносными».

Армия и оружие В порт Батуми вошел американский эсминец Porter Во вторник, 22 октября в Грузии в порту Батуми бросил якорь ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.

Кино Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст» Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой восхитила сеть шикарной фигурой в бикини 37-летняя певица Вера Брежнева имеет двух дочерей, старшей из которых, Соне Киперман, уже 18 лет.

Футбол Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом» Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.

Общество Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.

Футбол Трабзонспор — Краснодар 0:2 «Краснодар» набрал три очка и обошёл турецкий клуб, расположившись на третьей строчке группы C. В активе «Трабзонспора» одно набранное очко после трёх сыгранных матчей.

Авто Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.

Политика Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.

Футбол Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.