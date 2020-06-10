Политика
РИА НовостиПатрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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с чего всё началось
Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.Аргументы и Факты00:00
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Происшествия
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе.
Коммерсантъ 04:26
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 03:51
Происшествия
Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Афиша Daily вчера в 14:58
Происшествия
Прокуратура Москвы проследит за домашним арестом Ефремова
Московская прокуратура проследит за работой должностных лиц, ответственных за выполнение требований домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым.
Московский Комсомолец 02:33
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Общество
ОНФ выявил неконкурентные закупки на ₽1 млрд под предлогом пандемии
Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как, по мнению экспертов, они должны были пройти конкурентным способом.
РБК 03:00
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
Авто
Haval назвал дату продаж нового Haval H6
Марка Haval готовит к дебюту новое поколение самого популярного кроссовера бренда Haval H6.
Новые автомобили 06 июня в 23:13
Армия и оружие
Четвертый корабль проекта «Буян-М» поступит на Черноморский флот
Черноморский флот РФ до конца года получит еще один малый ракетный корабль – носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон", сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости 04:03
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» выйдет в прокат в США
Газета.Ru 04:23
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Общество
МГУ занял 74-е место в мире в рейтинге вузов QS
Всего в рейтинг QS вошли 28 вузов России, 17 из них улучшили позиции по сравнению с предыдущим годом.
Газета.Ru вчера в 17:13
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Культура
Сериал «Содержанки» покажут в Британии
Рамблер вчера в 08:03
Происшествия
В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме
Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera вчера в 04:59
Армия и оружие
Сирийская армия успешно отразила наступление террористов в Идлибе
Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки джихадистов, передает военный источник.
ФАН вчера в 09:00
Политика
Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области
Законодательное собрание на 31-й сессии 10 июня назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области, приняв соответствующее постановление.
Иркутск Сегодня вчера в 23:14
Общество
Челябинские санатории откроются с 15 июня
Челябинск, 10 июня 2020, 10:57 — REGNUM В Челябинской области санатории с медицинской лицензией смогут снова работать после 15 июня.
REGNUM 03:57
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда 08 июня в 04:10
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Футбол
Экс-глава селекционной службы «Шахтёра»: на Украине нет креативных игроков
Бывший глава селекционной службы «Шахтёра» Ян Штреер рассказал, почему донецкий клуб приобретает бразильцев в атаку.
Чемпионат 04:24
Экономика
Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики
Несколько кварталов потребуется российской экономике для восстановления после ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.
ИА Красная Весна 03:47
Экономика
РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой
Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, глобального восстановления после пандемии COVID следует ждать через пять лет после выхода стран из карантина.
Известия 00:02