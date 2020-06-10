Политика
РИА НовостиПатрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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с чего всё началось
Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.Аргументы и Факты00:00
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Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Армия и оружие
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
РИА Новости 11:57
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене
На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
Прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией CОVID-19 на Дону за сутки составил 187 человек.
Kursk.com вчера в 04:38
Единоборства
Модель из Украины с 13-м размером груди дебютирует в ММА
Модель из Украины с 13-м размером груди Мила Кузнецова дебютирует в ММА.
HotGeo 07:01
Футбол
Агент Деспотовича: Веду переговоры с одним российским клубом
Юрий Горбенко, представляющий интересы Джордже Деспотовича, рассказал о дальнейших планах экс-форварда «Оренбурга».
Советский спорт 10:57
Общество
Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца
Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
Общество
Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx
Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
Ведомости 11:00
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая затронуло мое сердце», – говорит Киану Ривз.
Evo-rus.com вчера в 13:20
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Культура
Создатели мультсериала «IP Stories: истории из истории» представляют новую серию
Новая серия мультсериала "IP Stories: истории из истории" посвящена изобретению парового двигателя и одному из первых фактов "патентного троллинга".
ТАСС 11:41
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр 04:03
Футбол
Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
RT на русском 12:02
Происшествия
Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварии
По делу о разливе нефти в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Ведомости 05:59
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Известия 10:09
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Политика
Россия опустилась в рейтинге миролюбивых стран
Свой вклад внесло и предстоящее голосование по поправкам. Россия оказалось на 10-ом месте с конца в "Глобальном рейтинге миролюбия".
Деловое.ТВ 04:23
Армия и оружие
США призвали Ливию к миру без России
Ливийцы должны обеспечить, чтобы Россия или какая-либо другая страна не вмешивались в суверенитет Ливии ради собственных целей.
Lenta.ru 11:46
Происшествия
Верховный суд Республики Алтай вынес приговор экс-мэру Горно-Алтайска
Решение вступило в законную силу Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
АМИТЕЛ 11:03
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
REGNUM вчера в 12:08
Общество
В ПФР рассказали о новой выплате для жителей России в 36 390 рублей
Некоторые категории жителей России получили право на ежемесячную доплату от государства в качестве меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.
Вперёд (г. Батайск) 10:00
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия
В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек
Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора плавбазы Леонида Жданова, проходившего одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге.
Российская газета 11:08