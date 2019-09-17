Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПаулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева показала публике платье, в котором вышла замуж за 52-летнего кинорежиссера Федора Бондарчука. Она выложила в соцсети первую фотографию с их свадьбы, которая состоялась 17 сентября в родном городе невесты, Санкт-Петербурге.
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Фёдор Бондарчук
Киноактёр
Советский и российский актёр и продюсер кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, клипмейкер, телеведущий, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Сын актрисы, Народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой и режиссёра, Народного артиста СССР Сергея Фёдоровича Бондарчука.
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