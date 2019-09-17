Шоу-бизнес
Газета.RuПаулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева показала публике платье, в котором вышла замуж за 52-летнего кинорежиссера Федора Бондарчука. Она выложила в соцсети первую фотографию с их свадьбы, которая состоялась 17 сентября в родном городе невесты, Санкт-Петербурге.
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Итальянская кухня и платье от-кутюр: стали известны подробности свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Петербургский дневниквчера в 11:59
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Футбол
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Sport24.ru вчера в 15:04
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Политика
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Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
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Политика
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РБК 21:28
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости 18:44
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни матери
Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые сделала заявление о происходящем с матерью.
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Общество
В Москве начались пикеты в поддержку Павла Устинова
В центре Москвы на Старой площади, где расположена Администрация президента России, начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова.
Московский Комсомолец 04:44
Происшествия
СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье
Приморские следователи подали прокурору ходатайство о передаче дела об избиении подростка-инвалида в колледже Арсеньева из полиции в Следственный комитет, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Аврора Римская.
РИА Новости 19:11
Происшествия
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба
В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате которой погиб по меньшей мере один человек.
Известия 20:22
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Компания Volkswagen начала продажи своего самого бюджетного седана Jetta.
Letnews.ru 16 сентября в 04:56
Кино
Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed
Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 09:00
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Футбол
Роналду рассказал, сколько заработал денег за карьеру
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.
Metaratings 02:45
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
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RT на русском 06:54
Футбол
«Локомотив» победил в гостевом матче ЛЧ впервые с 2002 года
В последний раз "Локомотив" выигрывал на выезде 29 октября 2002 года, когда в Турции обыграл "Галатасарай" с результатом 2:1. После этого команда в гостевых матчах Лиги чемпионов потерпела девять поражений и четыре раза сыграли вничью.
Газета.Ru 19:15
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
RT на русском 21:36
Шоу-бизнес
Врач предположил развитие сепсиса у тяжелобольной Анастасии Заворотнюк
Bimru.ru вчера в 01:45
Здоровье
Опрос: более 80% россиян сталкивались с неэффективностью лекарств
Более 80% россиян сообщили, что хотя бы раз в жизни наблюдали отсутствие эффекта после применения тех или иных лекарственных препаратов.
ТАСС вчера в 22:05
Наука
Три мутации в геноме эболавируса позволили вакцинировать макак
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Шоу-бизнес
Волочкова показала фигуру как у бодибилдера
Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru 01:17
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футболисты дортмундской Боруссии и Барселоны не смогли выявить победителя в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 0:0.
Советский спорт вчера в 16:57
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32