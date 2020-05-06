Коронавирус
Sport24.ru«Ювентус» сообщил, что Дибала вылечился от коронавируса
«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что нападающий команды Пауло Дибала полностью вылечился от коронавируса. Аргентинец прошел два теста, оба показали отрицательный результат. Информацию также подтвердил и сам футболист.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Политика
План снятия ограничений в Саратовской области подготовят к 8 мая
По последним данным, 135 человек выздоровели, скончались от коронавируса трое, 8 заболевших умерли от иных патологий.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:01
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Общество
Вирусолог оценил вероятность спада эпидемии коронавируса летом
Доктор медицинских наук связывает возможный спад эпидемии с укреплением иммунитета людей и изменением их образа жизни.
Росбалт 05:43
Общество
Собянин: кафе и рестораны откроют в последнюю очередь
Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:42
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Общество
В три этапа: Путину представили план отмены коронавирусных ограничений
На совещании у президента прозвучали предложения по поэтапной отмене ограничений в связи с коронавирусом — от разрешения прогулок и занятий спортом на свежем воздухе до открытия магазинов, учреждений сферы услуг и точек общепита.
НТВ 12:39
Общество
Даты окончания учебного года объявили в Воронежской области
Учебный год для воронежских школьников завершится досрочно.
Обозреватель Врн 12:04
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Космос
Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля
Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B.
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Общество
Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений
Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
Происшествия
Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области
Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2.
Kursk.com 08:15
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости вчера в 04:32
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая
Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07