«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что нападающий команды Пауло Дибала полностью вылечился от коронавируса. Аргентинец прошел два теста, оба показали отрицательный результат. Информацию также подтвердил и сам футболист.

«Ювентус» сообщил, что Дибала вылечился от коронавируса

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 1,3K

Авто Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50 Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».

Общество Вирусолог оценил вероятность спада эпидемии коронавируса летом Доктор медицинских наук связывает возможный спад эпидемии с укреплением иммунитета людей и изменением их образа жизни. 2

Общество У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. 92

Общество В три этапа: Путину представили план отмены коронавирусных ограничений На совещании у президента прозвучали предложения по поэтапной отмене ограничений в связи с коронавирусом — от разрешения прогулок и занятий спортом на свежем воздухе до открытия магазинов, учреждений сферы услуг и точек общепита.

Космос Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B. 68

Общество Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС. 1,1K

Политика Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. 140

Общество Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений. 11

Происшествия Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2. 49

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 472