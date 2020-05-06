Коронавирус

Sport24.ruSport24.ru«Ювентус» сообщил, что Дибала вылечился от коронавируса

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что нападающий команды Пауло Дибала полностью вылечился от коронавируса. Аргентинец прошел два теста, оба показали отрицательный результат. Информацию также подтвердил и сам футболист.
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США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
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Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
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Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области

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В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

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Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

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