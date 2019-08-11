Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПауза в чемпионате Англии по футболу продлена до 30 апреля

Английская футбольная премьер-лига продлила приостановку матчей до 30 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС. Ранее чемпионат Англии был приостановлен до 3 апреля.
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Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте
 турнира.
Газета.Ru09:25

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Возобновление чемпионата Англии отложено до 30 апреля

Спорт-Экспресс09:07

Матчи АПЛ возобновятся не раньше мая

Sport.ru09:44

Официально: чемпионат Англии возобновится не раньше 30 апреля

Sport24.ru09:20

Возобновление чемпионата Англии отложено до мая

Чемпионат09:11

АПЛ перенесла возобновление сезона на 30 апреля

Советский спорт09:56

🚫Возобновление АПЛ отложено до 30 апреля

Sports.ru09:07

Чемпионат Бельгии по футболу возобновится не раньше 1 мая

РИА Новости09:51
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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Газета.Ru 11:12
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Российская газета 09:40
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Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
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ТурДом 06:24
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
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Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости вчера в 04:38
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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
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Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

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Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии

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Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020

Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
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Huawei Mate XS придется искать альтернативу сервисам Google

Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.
Goroday.ru 15:25
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Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.
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Появились первые изображения нового Opel Mokka X

Компания Opel готовится представить паркетник Mokka X новой генерации.
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На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.
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Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
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Рубль оказался второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.
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Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
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Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Проффесор Школы Системной Биологии GMU (США) назвала условия прекращения пандемии коронавируса.
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Северный флот России проведет испытание гиперзвукового оружия

Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что в ближайшее время подводные лодки стратегического объединения планируют приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.
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В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:08
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Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

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Интерфакс 14:12
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Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
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В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.
Lenta.ru 03:58
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Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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