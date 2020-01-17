Общество

REGNUMREGNUMПавел Дуров был допрошен американским судом

Основатель социальной сети «ВКонтакте», мессенджера Telegram Павел Дуров дал показания Комиссии по ценным бумагам и биржам США по делу о продаже его новой криптовалюты Gram. Стенограмма допроса опубликована американским надзорным ведомством.
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Появились подробности допроса Дурова с пристрастием

Lenta.ru13:03

Дуров дал показания американскому суду по криптовалюте Gram

Телеканал 360°13:52

Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова

РБК10:40

СМИ узнали подробности допроса Павла Дурова в США

Коммерсантъ13:07

Павел Дуров дал показания суду США о Telegram и продаже цифровых токенов Gram

Говорит Москва11:55

Дуров предоставил суду США информацию о продаже цифровых токенов

Российская газета12:08

Telegram и SEC попросили суд ускорить рассмотрение спора о криптовалюте

Forbes02:59
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Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

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В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
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Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

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Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
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Астрономы впервые измерили затухание коронального магнитного поля во время вспышки на Солнце

Американские астрономы под руководством Грегори Флейшмана (Gregory Fleishman) из Технологического университет Нью-Джерси впервые смогли определить не только величину коронального магнитного поля, но и его изменение во времени в течение крупной вспышки в сентябре 2017 года.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
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Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
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Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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