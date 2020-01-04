Общество
RT на русскомДуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Основатель сервиса Telegram Павел Дуров 7—8 января в Дубае даст показания в рамках судебного разбирательства с криптовалютой Gram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленные в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Об этом говорится в письме (.pdf) старшего судебного адвоката Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хорхе Тенрейро в суд южного округа Нью-Йорка.Коммерсантъ12:54
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Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Космос
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.
Хоккей
Малкин отреагировал на выход сборной России по хоккею в финал МЧМ-2020
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на победу молодёжной сборной России над Швецией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Экономика
Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо
В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Происшествия
Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире
Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Армия и оружие
Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи
Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли удары по военному колледжу в Триполи. Об этом сообщает сайт Ean Libya.
Космос
Деловая столица (Украина): и снова Илон Маск. Как изменят Землю солнечные города (Деловая столица)
Солнечная черепица Tesla, получившая название Solarglass («солнечное стекло»), это устройство, которое внешне выглядят так же, как обычная черепица, но в то время же время работает как самые настоящие солнечные панели для производства электроэнергии.
Автоспорт
Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году
Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Политика
Боррель обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в регионе
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провёл переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в ближневосточном регионе.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Армия и оружие
Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке
ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
Космос
В NASA представили планы на 2020 год
Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
Футбол
«Бавария» подписала контракт с вратарем «Шальке» Нюбелем
«Бавария» объявила о подписании контракта с вратарем «Шальке» Александром Нюбелем.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Кино
Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Транспорт
Россияне выразили недовольство общественным транспортом
Более половины россиян (62 процента) выразили недовольство наземным общественным транспортом в различных городах страны.
Космос
Наша Солнечная система, возможно, захватила «чужие» кометы
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Происшествия
Нападение в пригороде Парижа признано терактом
В субботу, 4 января, французская антитеррористическая прокуратура объявила, что занялась делом о нападении человека с ножом на прохожих в парке парижского пригорода Вильжюиф.