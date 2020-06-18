Технологии
Газета.RuДуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»
Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play. По словам Дурова, необходимо остановить эту монополию, на которую власти разных стран уже много лет закрывают глаза.
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Дуров рассказал, как избавиться от монополии Apple на установку приложений
Телеканал 360°вчера в 23:15
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Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса.
Экспресс газета 07:41
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском 05:39
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
В Омске оставили в силе приговор по делу мальчика на гречке
18 июня Омский областной суд закончил рассматривать апелляцию осужденных - матери мальчика Алины Юмашевой и отчима Сергей Казакова.
12 Канал Омск 05:47
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли миномётный удар по Коминтерново
ИА Новороссия вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru вчера в 09:17
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
Политика
Порошенко избирают меру пресечения, прокуратура требует ареста
18 июня на Украине Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения бывшему украинскому президенту Петру Порошенко.
МонаВиста 07:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Володин порассуждал о будущем России после Путина
Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
Музыка
За ролик про десантников Ургант высмеял Киркорова
Evo-rus.com вчера в 09:26
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Политика
Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп признался, кто на самом деле пишет заметки в его Twitter.
Пятый канал 01:04
Политика
Посольство России в Лондоне получает угрозы в свой адрес
Российское посольство в Лондоне в последние недели получало через интернет угрозы в свой адрес.
ТАСС 08:23
Экономика
Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
RT на русском 03:06
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
Экономика
Работодателям могут возместить затраты на оплату временной занятости
Министерство труда и социальной защиты предлагает Минэкономразвития России организовать возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников.
Долг.рф вчера в 01:56
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Происшествия
В Приангарье чиновник попытался сбежать при попытке ареста
Начальнику департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска попытался сбежать перед арестом Цитата из видео Чиновник арестован.
REGNUM 03:37
Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ 07:48
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов
RT на русском 06:29
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
Футбол
В РФС принесли извинения Федуну за ошибку в регламенте Кубка России
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев в ходе пресс-конференции, посвященной возобновлению сезона-2019/20 РПЛ, рассказал, что организация принесла извинения «Спартаку» за ошибку в техническом регламенте Кубка России-2019/20.
Metaratings 08:42
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Вести.Ru 16 июня в 07:34