Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play. По словам Дурова, необходимо остановить эту монополию, на которую власти разных стран уже много лет закрывают глаза.

Общество Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев. 1,1K

Политика Стало известно об обращении Путина к нации Президент России Владимир Путин обратится к нации перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля. 3,3K

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 169

Общество Названы обладатели госпремий в области литературы и искусства Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий в области литературы и искусства 2019 года.

Общество У Назарбаева обнаружили коронавирус У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба. 570

Происшествия Медведь задрал пенсионерку на Сахалине Ранее трагедия произошла 8 июня в Смирныховском районе, когда медведь задрал геодезиста (жителя Южно-Сахалинска), проверявшего в лесу геодезические знаки. 2

Экономика Назван последний шанс избежать климатической катастрофы Директор Международного энергетического агенства (МЭА) Фатих Бироль назвал время, которое есть у человечества, чтобы избежать климатической катастрофы и предотвратить возвращение к прежнему уровню выбросов парниковых газов.

Политика Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19. 4

Политика В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя» Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ". 9

Общество Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 67

Общество Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Футбол Де Йонг и Роберто пропустят матч с «Севильей» из-за травм Защитник Серхи Роберто и полузащитник Френки де Йонг пропустят матч «Барселоны» с «Севильей», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Авто В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности. 7