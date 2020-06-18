Технологии
Газета.RuДуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»
Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play. По словам Дурова, необходимо остановить эту монополию, на которую власти разных стран уже много лет закрывают глаза.
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Дуров рассказал, как избавиться от монополии Apple на установку приложений
Телеканал 360°вчера в 23:15
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Все фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ
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Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
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Будущее России. Национальные проекты 05:46
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Названы обладатели госпремий в области литературы и искусства
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У Назарбаева обнаружили коронавирус
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В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
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Минпросвещения утвердило новые даты проведения ЕГЭ
Минпросвещения сегодня утвердило новое расписание проведения ЕГЭ.
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 11:18
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«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»
"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
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Назван последний шанс избежать климатической катастрофы
Директор Международного энергетического агенства (МЭА) Фатих Бироль назвал время, которое есть у человечества, чтобы избежать климатической катастрофы и предотвратить возвращение к прежнему уровню выбросов парниковых газов.
Lenta.ru 07:07
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Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за продления в республике карантина по COVID-19.
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В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»
Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
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Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
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Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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Газета.Ru 06:18
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Де Йонг и Роберто пропустят матч с «Севильей» из-за травм
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Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
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Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
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Футбол
ЦСКА представил ролик к матчу с «Зенитом» с растолстевшими игроками
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В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
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