Общество
РБКДуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени
Основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя.
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Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем.
— Павел Дуров, российский предпринимательДождь 12:31
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