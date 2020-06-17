Общество

Вести.RuВести.RuПавел Дуров пригрозил Facebook судом

Сооснователь "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем официальном канале заявил о возможности подачи исков против Facebook. Причина — бездействие модераторов в отношении мошенников, прикрывающихся именем Дурова.
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с чего всё началось

«Убавка» к пенсии: мошенники охотятся за деньгами пожилых людей

Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Павел Дуров может подать в суд на Facebook и Instagram

BFM.ru19:42

Дуров пригрозил подать в суд на Facebook

РИА Новости14:18

Дуров обвинил Facebook и Instagram в продвижении рекламы мошенников от его имени

ТАСС12:15

Дуров пригрозил Facebook судом за рекламу мошеннических проектов от его имени

Интерфакс12:46

Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

РБК12:16

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Известия14:06

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

Вести.Ru11:59
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Гаджеты

На сайте Google Stadia появились новые игры

Для новых или вышедших пользователей Stadia.com по-прежнему рекламирует, как вы можете «играть бесплатно» в течение месячной бесплатной пробной версии Stadia Pro, которая обеспечивает «мгновенный доступ к коллекции игр».
ITZine.ru 15 июня в 02:39
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,3K
Наука

Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстого кишечника

Сайт интересных новостей 14:53
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
1,8K
Авто

Новая Hyundai Creta появится в России в 2021 году

Уже в самом начале 2021-го года на отечественный рынок выйдет новое поколение кросовера Hyundai Santa Fe.
Движок вчера в 10:53
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Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
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Политика

За Ярошенко и Бута Россия может предложить нескольких американцев

Москва может предложить на обмен с США не только осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана.
Известия 18:00
6
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
53
Политика

Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
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Авто

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках

Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla.
32CARS.ru 08:49
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
2,4K
Здоровье

Названы главные симптомы коронавируса у детей

Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости 19:56
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:22
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
4,9K
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
3,1K
Футбол

В Лиссабоне с 12 по 23 августа пройдут матчи футбольной Лиги чемпионов

Спортивные матчи пройдут в формате «Финала восьми». Ранее все спортивные состязания были отменены на фоне пандемии коронавируса.
Слово и Дело 11:09
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 04:44
5,4K
Наука

Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса

РИА Новости 12:38
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
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Музыка

За ролик про десантников Ургант высмеял Киркорова

Evo-rus.com 09:26
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Шоу-бизнес

Королева и Тарзан потеряли свой бизнес

Напомним, что ранее было опубликовано интервью с Глушко, в ходе которого артист якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию во время пандемии, артисты «не имеют ни копейки».
Аргументы и Факты 16:49
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Шоу-бизнес

Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей

Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru 11:52
4
Общество

В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:47
21
Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Армия и оружие

Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу

Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости 10:09
21
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Наука

В пермском вымирании обвинили угольные пожары в Восточной Сибири

ТАСС Наука 11:50
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Энергетика

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля», — сообщили в польской компании.
РБК 15 июня в 08:07
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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