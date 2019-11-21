Технологии

ТАССТАССПавел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
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с чего всё началось
«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал
 Дуров в своем Telegram-канале.
РБК14:20

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«Я предупреждал!» Дуров язвительно «наехал» на WhatsApp

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Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за его уязвимости

REGNUM14:26

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости14:01

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

РБК14:20

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС13:23

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru16:36
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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