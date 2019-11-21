с чего всё началось

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

Политика ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Политика У самолета Зеленского отказал двигатель Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.

Здоровье Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.

Экономика Силуанов, Кудрин и Орешкин поспорили о непотраченном триллионе Силуанов согласился с такой оценкой главы Счетной палаты, а вот на обвинения ответил, что неполное исполнение бюджета в этом году связано с более ответственным подходом к расходам и уходом от авансовых платежей - из-за нового подхода все траты бюджета сместились на несколько месяцев вперед.

Транспорт Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.

Политика В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Общество СМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Здоровье Плати, или из тебя «сделают алкоголика» Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.

Политика На Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец» Глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».

Политика Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.

Теннис Сборная России проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса В первом матче Кубка Дэвиса россияне без видимых усилий переиграли Хорватию - 3:0. Второй соперник оказался куда более серьезным - хозяева турнира испанцы.