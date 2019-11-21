с чего всё началось

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности. Об этом он написал в среду, 20 ноября, в своем Telegram-канале.

Политика Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.

Космос Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).

Политика Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17 Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.

Происшествия В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.

Политика ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.

Политика Фонд Навального подал иск к Путину Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.

Теннис Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Космос Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма Специалисты считают, что сильная буря сможет вывести из строя не только наши спутники, но и повлиять на размещённое на Земле оборудование.

Экономика Депутаты предложили установить минимальную цену на сигареты Как следует из информации в электронной базе данных Госдумы, в 2019 году единая минимальная цена на сигареты составила бы приблизительно 86 рублей за пачку.

Экономика Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Политика Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.

Наука В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.

Транспорт Путин лично откроет новую платную трассу М-11 Москва — Петербург Непосредственное участие в открытии платной трассы М-11 Москва — Петербург примет президент России Владимир Путин, заявил 21 ноября специальный представитель главы государства по природной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.