Технологии
ИзвестияПавел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности. Об этом он написал в среду, 20 ноября, в своем Telegram-канале.
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с чего всё началось
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.РИА Новостивчера в 21:06
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Политика
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Скоро изменятся правила получения медсправок на водительские права.
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Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
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Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
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В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам
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ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
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Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки
В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Космос
Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма
Специалисты считают, что сильная буря сможет вывести из строя не только наши спутники, но и повлиять на размещённое на Земле оборудование.
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Депутаты предложили установить минимальную цену на сигареты
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Политика
В ЛНР прокомментировали планы Киева по переселению жителей Донбасса
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Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Политика
Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Армия и оружие
Российская армия получит около ста бронеавтомобилей «Атлет»
Около ста новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки «Военно-промышленной компании» могут поступить на вооружение российской армии.
Наука
В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва
Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
Транспорт
Путин лично откроет новую платную трассу М-11 Москва — Петербург
Непосредственное участие в открытии платной трассы М-11 Москва — Петербург примет президент России Владимир Путин, заявил 21 ноября специальный представитель главы государства по природной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.
Политика
Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»
Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
Происшествия
В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы
В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
Общество
На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей
На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.