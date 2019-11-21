Технологии

ИзвестияИзвестияПавел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности. Об этом он написал в среду, 20 ноября, в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать716
с чего всё началось
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале
.
РИА Новостивчера в 21:06

Подробнее о событии

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Forbesвчера в 12:38

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

РБКвчера в 14:20

Павел Дуров призвал удалить с телефона WhatsApp. Что случилось?

Российская газета04:47

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новостивчера в 21:06

Волин посоветовал не хранить на смартфоне конфиденциальную информацию

ТАСС04:05

В призыве Дурова удалять WhatsApp нашли скрытый смысл

Lenta.ru05:13

В Минкомсвязи назвали причины критики Дурова в адрес WhatsApp

Газета.Ru04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Здоровье

Алкоголики и наркоманы не сядут за руль

Скоро изменятся правила получения медсправок на водительские права.
Полярный круг вчера в 22:26
Космос

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Известия 02:34
Политика

Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
Газета.Ru 05:04
Шоу-бизнес

Больного раком ведущего Беляева сразил новый недуг

Александр Беляев прошел курс лечения. 70-летний ведущий прогноза погоды стал испытывать трудности с произношением и координацией.
Дни.ру 04:26
Происшествия

В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам

Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
РИА Новости 02:45
Общество

Сбербанк отправил клиенту СМС с паролем, призывающим «убивать евреев»

Сбербанк прислал одному из своих клиентов СМС с информацией о персональных условиях, которые можно оформить в офисе, назвав указанный пароль — CRYVKILLJEWS.
Life.ru 04:37
Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor 19 ноября в 14:03
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 04:08
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru вчера в 15:07
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
Чемпионат 00:45
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Политика

Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки

В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Lenta.ru 03:46
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Экономика

ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани

РБК 03:30
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Космос

Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма

Специалисты считают, что сильная буря сможет вывести из строя не только наши спутники, но и повлиять на размещённое на Земле оборудование.
Машины и Механизмы 19 ноября в 02:39
Экономика

Депутаты предложили установить минимальную цену на сигареты

Как следует из информации в электронной базе данных Госдумы, в 2019 году единая минимальная цена на сигареты составила бы приблизительно 86 рублей за пачку.
Телеканал 360° 19 ноября в 10:36
Политика

В ЛНР прокомментировали планы Киева по переселению жителей Донбасса

Депутаты парламента самопровозглашенной Луганской народной республики выразили озабоченность из-за появившейся информации о планах Киева по переселению жителей Донбасса.
РИА Новости 19 ноября в 07:27
Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
РИА Новости 04:58
Политика

Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Известия 02:02
Армия и оружие

Российская армия получит около ста бронеавтомобилей «Атлет»

Около ста новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки «Военно-промышленной компании» могут поступить на вооружение российской армии.
ТК Звезда 02:51
Наука

В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва

Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
N+1 вчера в 07:11
Транспорт

Путин лично откроет новую платную трассу М-11 Москва — Петербург

Непосредственное участие в открытии платной трассы М-11 Москва — Петербург примет президент России Владимир Путин, заявил 21 ноября специальный представитель главы государства по природной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:50
Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 03:41
Происшествия

В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы

В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
REGNUM 05:00
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное