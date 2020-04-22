Коронавирус
News.ruДуров прогнозирует цивилизационный сдвиг после коронавируса
Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что после пандемии коронавируса человечество ждёт цивилизационный сдвиг, поскольку мир уже не будет прежним. По его словам, мы можем стать свидетелями изменений, которые будут распространяться сквозь поколения.
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с чего всё началось
Меры самоизоляции, введенные из-за пандемии коронавируса, дают людям шанс потратить время на «создание лучшей версии себя», написал в своем Telegram-канале миллиардер Павел Дуров, основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.Forbesвчера в 12:49
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«Мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига»: Дуров рассказал о борьбе «Телеграма» с COVID-19
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