Технологии

REGNUMREGNUMПавел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
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Павел Дуров объяснил, почему «дань» Apple касается каждого

Вести.Ru13:29

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

РИА Новости12:42

Дуров рассказал пользователям iPhone о причинах волноваться из-за «налога на AppStore»

Коммерсантъ12:47

Дуров обвинил Apple в цензуре и завышении цен

Rambler News Service12:30

Дуров объяснил, почему из-за политики Apple страдают пользователи

Газета.Ru13:29

Дуров обвинил Apple в создании мифов вокруг App Store, обманывающих пользователей

ТАСС14:23

Дуров назвал семь причин для беспокойства «всех владельцев iPhone»

РБК16:31
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
Политика

AP и NYT рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США

Associated Press (AP) и The New York Times (NYT) опубликовали статьи о том, как российская разведка ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Коммерсантъ 22:23
Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news 14:15
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Происшествия

Суд отказался вернуть в Генпрокуратуру дело младшей сестры Хачатурян

РБК 15:43
5
Происшествия

Виктор Томенко прокомментировал гибель мужчины в драке в Барнауле

Катунь 24 08:55
10
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
152
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
1,9K
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
106
Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Газета.Ru 13:10
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Технологии

Новый подход позволяет уточнить постоянную Хаббла и возраст Вселенной

AstroNews.ru 03:15
10
Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБК 11:09
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Общество

В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала

Компания 08:48
412
Политика

Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади рано утром в среду выпустил указ о назначении губернатором Адена одного из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
РИА Новости 21:05
2
Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
414
Политика

В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом».
Lenta.ru 13:45
28
Политика

Дегтярёв осмотрел судзавод в Комсомольске

RT на русском 22:35
Общество

В Якутии за сутки выявлено 57 новых случаев коронавируса

Из 57 новых случаев коронавирусной инфекции 47 выявлено в Якутске, а также в Мирнинском, в Хангаласском, Амгинском, в Верхневилюйском, Горном и Мегино-Кангаласском районах.
Якутия Daily 22:14
5
Экономика

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ 15:07
252
Происшествия

СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

RT на русском 11:02
427
Кино

Подростки ищут любовь и дружбу в трейлере «Мы те, кто мы есть»

ИА InterMedia вчера в 16:08
Политика

Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК 20:05
1
Интернет

Названы способы избавиться от слежки Google за пользователями

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал способы избавиться от слежки Google за пользователями.
ФАН 20:56
4
Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
54
Здоровье

Злоупотребление арбузом может привести к метаболическим расстройствам

Радио Маяк 14:13
34
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
1,4K
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
1,5K
Экономика

Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
Вести.Ru 06:50
6
Общество

Покончить с аварийным жильем в Охе хотят за 5 лет

В Охе в этом году планируют расселить 9 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным в результате нефтегорского землетрясения.
Сахалин.Инфо 05:31
Здоровье

Минздрав Башкирии рассказал, в каком режиме работают уфимские больницы

Представители Минздрава Башкирии рассказали, в каком режиме сейчас работают больницы Уфы.
ГлавУфа 08:43
4
Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости 17:59
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Павел Дуров
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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