13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова.

Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Футбол Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под постом Юрия Сёмина, который призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти из клуба и футбола после неприличного жеста в адрес фанатов. 1

Политика В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство. 23

Общество Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. 149

Общество Одного человека задержали на митинге в защиту Фургала в Хабаровске Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в защиту губернатора Сергея Фургала.

Происшествия Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали Ранее МЧС России заявило, что наращивает силы и средства для тушения возгорания площадью 6,5 тыс. кв. м на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудном Московской области. 10

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Общество Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.

Политика Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает «ужасной» постановку вопроса о том, почему афроамериканцы чаще погибают от рук правоохранителей в США, передает РИА Новости.

Кино Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер» На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли. 23