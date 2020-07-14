Общество

ДождьДождьПавел Лобков извинился после обвинений в домогательствах

13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова.
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Пушкина вспомнила истории возмущенных коллег о домогательствах Лобкова

ФАН13:05

Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Дождь08:47

Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

РБК08:17

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Эхо Москвы07:33

Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах

Московский Комсомолец07:54

Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Lenta.ru07:19

Руководители изданий высказались о харассменте в медиа

Газета.Ru07:42
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Футбол

Фарфан лайкнул пост Семина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поставил лайк под постом Юрия Сёмина, который призвал гендиректора клуба Василия Кикнадзе уйти из клуба и футбола после неприличного жеста в адрес фанатов.
Metaratings 06:16
1
Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
23
Общество

Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске

Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
525
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
17
Общество

Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
Газета.Ru 09:12
62
Общество

Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
149
Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
46
Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля.
Известия 16:07
726
Происшествия

Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу

К уголовному делу в отношении устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова приобщили видеозапись, на которой артист предлагает полицейскому деньги.
РИА Новости 12:08
1
Общество

За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда 16:09
1,3K
Общество

UC Rusal потребовала смены менеджмента «Норникеля»

UC Rusal требует также «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
Ведомости 17:24
275
Политика

Трамп подписал отменяющий экономические привилегии для Гонконга указ

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 июля, сообщил, что подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга, сообщает CNN.
Известия 18:13
2
Общество

Одного человека задержали на митинге в защиту Фургала в Хабаровске

Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в защиту губернатора Сергея Фургала.
EastRussia 08:22
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
1K
Происшествия

Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали

Ранее МЧС России заявило, что наращивает силы и средства для тушения возгорания площадью 6,5 тыс. кв. м на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудном Московской области.
RT на русском 18:01
10
Кино

Велма из мультсериала «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой

News.ru 09:54
4
Происшествия

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
21
Фигурное катание

Алёна Косторная объявила о намерении завершить карьеру в 18 лет

Чемпионка Европы 2020 года призналась, что хотела бы выступать ещё на протяжении двух сезонов, чтобы выступить на Олимпийских играх 2022 года.
Чемпионат 14:06
1
Армия и оружие

Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой

Власти самопровозглашенной Донецкой республики сообщили о подрыве трех военнослужащих Украины на минном поле в районе деревне Зайцево.
Городовой 12:15
38
Общество

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
3
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
76
Общество

Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш

Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.
Газета.Ru 17:16
Политика

Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает «ужасной» постановку вопроса о том, почему афроамериканцы чаще погибают от рук правоохранителей в США, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:08
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
60
Технологии

Mail.ru Group представила сервис для создания виртуальных ведущих

Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
Игромания.ру 12:53
7
Кино

Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
23
Здоровье

Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза

Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком.
Собеседник 12:36
11
Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
91
Общество

Рябцева обвинила депутата Яшина в сексуальном насилии

NewInform 08:19
6
Космос

Астрономы открыли во Вселенной неизвестный ранее источник углерода

TV BRICS 11 июля в 08:16
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Павел Лобков
Российский журналист
Российский журналист, ведущий и обозреватель телеканала «Дождь». Ранее являлся ведущим программы «Прогресс с Павлом Лобковым» на петербургском «Пятом канале», ведущим, корреспондентом и обозревателем телекомпании НТВ и корреспондентом программы «Итоги».
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