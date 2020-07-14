Общество
ДождьПавел Лобков извинился после обвинений в домогательствах
13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова.
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Общество
Сбербанк временно отстранил сотрудников, обвиненных в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, которых ранее обвинили в сексуальных домогательствах.
Общественная служба новостей 10:14
Футбол
Хавбек «Локомотива» Баринов хочет продолжить карьеру в Европе
Хавбек столичного "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов хочет продолжить карьеру в Европе.
Газета.Ru 14:59
Футбол
«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ
RT на русском 17:11
Происшествия
Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Общество
Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи
Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
Политика
Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.
Взгляд.ру 13:58
Экономика
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия вчера в 19:00
Общество
В ОНК заявили, что Фургал не знает о митингах в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку, которые проходили на территории региона.
РЕН ТВ 16:33
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Происшествия
Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы
Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
ТАСС 07:41
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Футбол
Бэйл может покинуть «Реал» бесплатно
Спорт-Экспресс 12:42
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Общество
В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой
Менло-Парк, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера в WhatsApp.
REGNUM 16:53
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Экономика
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Происшествия
Дело подравшегося экс-чиновника Генпрокуратуры поступило в суд
Дело бывшего замначальника управления Генеральной прокуратуры РФ Игоря Мыльникова, который лишился работы после скандала с нападением на полицейских, поступило в Дорогомиловский суд Москвы.
РЕН ТВ 09:56
Футбол
«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.
RT на русском 13:55
Политика
Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю
Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
Страна Советов on-line 08:00
Гаджеты
Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания
Учитывая, что ранее NVIDIA RTX 30XX приписывали потребление не уровне 320-350 Вт, это не выглядит удивительным.
The GEEK 16:41
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Шоу-бизнес
На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку
Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них появилось двое детей - 1,5 и 9 лет.
Live24 07:43
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновят в Новой Зеландии
News-24.ru 12 июля в 06:36
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39