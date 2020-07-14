13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова.

Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах

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