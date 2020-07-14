Общество

ДождьДождьПавел Лобков извинился после обвинений в домогательствах

13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова.
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Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах

Московский Комсомолец07:54

Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах

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Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

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Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах

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Журналист Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Lenta.ru07:19

Руководители изданий высказались о харассменте в медиа

Газета.Ru07:42
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В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов

РБК 14:14
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Общество

Сбербанк временно отстранил сотрудников, обвиненных в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, которых ранее обвинили в сексуальных домогательствах.
Общественная служба новостей 10:14
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Футбол

Хавбек «Локомотива» Баринов хочет продолжить карьеру в Европе

Хавбек столичного "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов хочет продолжить карьеру в Европе.
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Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

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Армия и оружие

В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР

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РБК 11:54
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Политика

Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.
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Экономика

Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия вчера в 19:00
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Создатели Cyberpunk 2077 не будут выпускать бесплатную демоверсию игры

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Общество

В ОНК заявили, что Фургал не знает о митингах в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку, которые проходили на территории региона.
РЕН ТВ 16:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

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Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы

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Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

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Футбол

Бэйл может покинуть «Реал» бесплатно

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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
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Общество

В работе мессенджера WhatsApp произошёл сбой

Менло-Парк, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера в WhatsApp.
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Происшествия

Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден

Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
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Экономика

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

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РБК 17:00
Происшествия

Дело подравшегося экс-чиновника Генпрокуратуры поступило в суд

Дело бывшего замначальника управления Генеральной прокуратуры РФ Игоря Мыльникова, который лишился работы после скандала с нападением на полицейских, поступило в Дорогомиловский суд Москвы.
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Футбол

«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу

Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.
RT на русском 13:55
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Китай раскритиковал США за позицию по Южно-Китайскому морю

Власти КНР раскритиковали госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря, информирует ТАСС.
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Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания

Учитывая, что ранее NVIDIA RTX 30XX приписывали потребление не уровне 320-350 Вт, это не выглядит удивительным.
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В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
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Съемки сериала «Властелин колец» возобновят в Новой Зеландии

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Павел Лобков
Российский журналист
Российский журналист, ведущий и обозреватель телеканала «Дождь». Ранее являлся ведущим программы «Прогресс с Павлом Лобковым» на петербургском «Пятом канале», ведущим, корреспондентом и обозревателем телекомпании НТВ и корреспондентом программы «Итоги».
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