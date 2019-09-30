Хочется выйти на поле и заниматься любимым делом, — рассказал Мамаев в интервью своей жене Алане Мамаевой на ее YouTube-канале «Пластика», когда отправлялся в Ростов-на-Дону для подписания контракта с «Ростовом».

Павел Мамаев: «Хочется выйти на поле и заниматься любимым делом»

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