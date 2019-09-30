Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineПавел Мамаев: «В любой момент ждали подвоха от прокуратуры»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых впечатлениях после выхода на свободу.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 23:45, Вашингтон
Политика
Трамп призвал арестовать конгрессмена Шиффа за измену
Президент США Дональд Трамп потребовал арестовать руководителя комитета по разведке Адама Шиффа за государственную измену.
Российская газета 19:38
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика
Парламент Перу намерен объявить президента страны недееспособным
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначил новые выборы в законодательный орган.
REGNUM 21:40
Кино
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
Aobe.ru вчера в 12:38
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК 23:09
Общество
Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 октября 2019 года
Читайте гороскоп на завтра и вы сможете спрогнозировать события предстоящих суток, избежать ошибок, и поднять настроение себе и своим близким.
Волжская новь 05:34
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 22:22
Экономика
«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении
Зачем Зюзин решил выкупить долю в Эльге Компания "Мечел" Игоря Зюзина, которая контролирует 51% Эльгинского месторождения, приняла оферту одного из своих основных кредиторов — Газпромбанка (ГПБ) — о выкупе части пакета в этом проекте — 34 из 49%.
РБК 10:50
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru 10:37
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Игры
Стартовала Minecon Live
Началась конференция Minecon, которую в этом году переименовали из Minecon Earth в Minecon Live.
Игромания.ру 28 сентября в 12:00
Здоровье
Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске
"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк 21:52
Футбол
«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:23
Космос
NASA отправит имена всех желающих землян на Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) согласилось отправить имена всех желающих на Марс.
Комсомольская правда 05:26
Культура
Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера
Коллектив театра "Ленком" обратился с просьбой к министру культуры РФ и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости 13:01
Здоровье
1 миллион петербуржцев привились от гриппа
За 1 месяц через передвижные пункты привились более 81 тысячи человек.
Машины и Механизмы 10:02
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Кино
Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон
Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".
Kinonews.ru 16:45
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Армия и оружие
«Тайфун» под Москвой
В октябре немцы в ходе операции «Тайфун» дошли до Химок, Звенигорода, Наро-Фоминска.
Вечерняя Москва вчера в 04:59
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59