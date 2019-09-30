Футбол

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineПавел Мамаев: «В любой момент ждали подвоха от прокуратуры»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых впечатлениях после выхода на свободу.
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Павел Мамаев: «В любой момент ждали подвоха от прокуратуры»

Спорт БИЗНЕС Online11:10

«Ждали неприятных новостей». Мамаев рассказал жене, как жил в тюрьме

Спорт-Экспресс10:00

Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»

Чемпионат09:33

Мамаев: В любой момент ждали подвоха от прокуратуры, пока не освободились

Нева Спорт08:37

«В любой момент ждали подвоха». Мамаев рассказал о своей жизни в тюрьме

ProstoProSport08:35

Мамаев: «Ждали подвоха от прокуратуры, каждый день с тревогой встречали»

Sport.ru08:59

«До самого освобождения ждали подвоха от прокуратуры». Первое интервью Мамаева жене после тюрьмы

Sport24.ru08:45
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 23:45, Вашингтон
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Трамп призвал арестовать конгрессмена Шиффа за измену

Президент США Дональд Трамп потребовал арестовать руководителя комитета по разведке Адама Шиффа за государственную измену.
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В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека

REGNUM 23:27
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика

Парламент Перу намерен объявить президента страны недееспособным

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначил новые выборы в законодательный орган.
REGNUM 21:40
Кино

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
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В центре Блохина уволили и.о. завотделения

Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
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Общество

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Читайте гороскоп на завтра и вы сможете спрогнозировать события предстоящих суток, избежать ошибок, и поднять настроение себе и своим близким.
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В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 22:22
Экономика

«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении

Зачем Зюзин решил выкупить долю в Эльге Компания "Мечел" Игоря Зюзина, которая контролирует 51% Эльгинского месторождения, приняла оферту одного из своих основных кредиторов — Газпромбанка (ГПБ) — о выкупе части пакета в этом проекте — 34 из 49%.
РБК 10:50
Кино

Фильм «К звездам» возглавил российский прокат

Газета.Ru 10:37
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
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Игры

Стартовала Minecon Live

Началась конференция Minecon, которую в этом году переименовали из Minecon Earth в Minecon Live.
Игромания.ру 28 сентября в 12:00
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Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске

"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
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Футбол

«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ

ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:23
Космос

NASA отправит имена всех желающих землян на Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) согласилось отправить имена всех желающих на Марс.
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Культура

Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера

Коллектив театра "Ленком" обратился с просьбой к министру культуры РФ и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости 13:01
Здоровье

1 миллион петербуржцев привились от гриппа

За 1 месяц через передвижные пункты привились более 81 тысячи человек.
Машины и Механизмы 10:02
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Музыка

Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Происшествия

На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
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Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон

Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
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Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
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Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru 10:19
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Депутатам пострадавшим от паводка районов предложили премии на 336 млн

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«Тайфун» под Москвой

В октябре немцы в ходе операции «Тайфун» дошли до Химок, Звенигорода, Наро-Фоминска.
Вечерняя Москва вчера в 04:59
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Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
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Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
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