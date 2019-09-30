Футбол

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineПавел Мамаев: «В любой момент ждали подвоха от прокуратуры»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых впечатлениях после выхода на свободу.
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«Ждали неприятных новостей». Мамаев рассказал жене, как жил в тюрьме

Спорт-Экспрессвчера в 10:00

Мамаев: «Ждали подвоха от прокуратуры, каждый день с тревогой встречали»

Sport.ruвчера в 08:59

«До самого освобождения ждали подвоха от прокуратуры». Первое интервью Мамаева жене после тюрьмы

Sport24.ruвчера в 08:45

«Очень ждал освобождения». Мамаев рассказал своей жене о жизни в колонии

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«В любой момент ждали подвоха». Мамаев рассказал о своей жизни в тюрьме

ProstoProSportвчера в 08:35

Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»

Чемпионатвчера в 09:33

Мамаев: В любой момент ждали подвоха от прокуратуры, пока не освободились

Нева Спортвчера в 08:37
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Происшествия

Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы

Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:09
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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 29 сентября в 10:57
Политика

Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса

В карте интеграции России и Белоруссии не идет речь о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 01:00
Политика

Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Происшествия

Воспитанница дома-интерната на Сахалине умерла от ожогового шока

В Тымовском районе Сахалина в доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанница умерла от ожогов после принятия ванны с кипятком.
Газета.Ru 00:26
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия вчера в 03:52
Здоровье

В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина

В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:18
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru вчера в 10:19
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Здоровье

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

РИА Новости 29 сентября в 11:06
Политика

Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК вчера в 11:28
Театры

В Москве сегодня простятся с режиссером Марком Захаровым

Захаров возглавил «Ленком» в 1973 году, а до этого был режиссером Московского театра сатиры. На его счету около полусотни спектаклей.
Эхо Москвы вчера в 20:03
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США

Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России.
Ведомости вчера в 17:16
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Футбол

Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике

В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.
Чемпионат вчера в 10:05
Армия и оружие

Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету

На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
Известия 00:24
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Авто

На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора

По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe 29 сентября в 11:31
Политика

Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка

Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Спорт

Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира

Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Вести.Ru вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Хоккей

«Авангард» нанес «Металлургу» третье поражение кряду

Советский спорт вчера в 14:53
Авто

Toyota Camry стала полноприводной

Компания Toyota представила полноприводную модификацию e-Four для седана Camry последнего поколения.
Журнал Авто.ру вчера в 12:07
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина

Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 29 сентября в 09:05
Гаджеты

Xiaomi продала 1,5 млн устройств за считанные часы

iXBT.com 00:33
Экономика

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
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