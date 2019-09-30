Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineПавел Мамаев: «В любой момент ждали подвоха от прокуратуры»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых впечатлениях после выхода на свободу.
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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Комсомольская правда 08:57
Происшествия
Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным
Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.
RT на русском 05:29
Политика
Михаил Бабич стал первым заместителем Орешкина
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития.
РБК 13:34
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Награду ЧВК Вагнера нашли в сюжете «Вестей недели» про россиян в ЦАР
В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» показали специальный репортаж Александра Рогаткина из Центральноафриканской Республики (ЦАР).
News.ru 10:24
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Футбол
Рахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата»
Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке.
Газета.Ru 15:36
Экономика
Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити»
«МегаФон» планирует перевести свою штаб-квартиру в деловой район «Москва-Сити» — для компании построят отдельное здание в рамках строительства второй очереди башни «Империя», рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
РБК 14:54
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 13:16
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Наука
Яйца кровяного сосальщика помешали ВИЧ заразить Т‑лимфоциты
N+1 23 сентября в 20:01
Футбол
Дзюба – о «Зените» времен Виллаш-Боаша: «Лучший состав в истории российского футбола»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба считает состав петербургской команды при Андре Виллаш-Боаше лучшим в истории российского футбола.
Бомбардир.ру 15:57
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.
РИА Новости 14:41
Авто
Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
Автоновости дня 06:27
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Здоровье
Врачи назвали первые признаки микроинсульта
Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.
Живая Кубань 27 сентября в 09:41
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 12:01
Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Кино
«Узбеккино» заключит соглашения с кинокомпаниями из России
Агентство "Узбеккино" в рамках Дней узбекского кино в России подпишет ряд соглашений с российскими кинокомпаниями.
Sputnik Узбекистан 08:52
Авто
В московском каршеринге появились электромобили Nissan Leaf
Компания Nissan передала каршерингу «Яндекс.Драйв» 30 электромобилей Leaf, которые будут доступны клиентам сервиса в Москве.
Известия 12:43