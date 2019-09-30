Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineПавел Мамаев: «В любой момент ждали подвоха от прокуратуры»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых впечатлениях после выхода на свободу.
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Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee 02:30
Армия и оружие
В МИД РФ заявили об уничтожении главных сил террористов в Сирии
Вершинин добавил, что "искоренение террористов" в этой стране должно осуществляться "при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей".
Интерфакс 12:36
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Футбол
«Спартак» объявил об отставке Кононова
В воскресенье, 29 сентября, красно-белые уступили «Оренбургу» дома (1:2). — Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, — говорится в сообщении.
Спорт-Экспресс вчера в 12:29
Политика
Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России
Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.
Rambler News Service 08:11
Наука
У кандидатов в члены РАН измерили научную значимость
Ранее РАН запустила сайт, на котором будут размещаться списки кандидатов по отделениям в академики и члены-корреспонденты, а также краткие справки о них с прилагаемой к заявке информацией.
Газета.Ru 09:22
Игры
К 2025 году Bungie выпустит как минимум одну новую игру — не Destiny
В преддверии релиза Destiny 2: Shadowkeep руководитель Bungie Пит Парсонс сообщил порталу IGN о планах компании выпустить крупную игру по новой вселенной к 2025 году.
Игромания.ру 11:17
Футбол
ФИФА обязала «Кардифф» выплатить «Нанту» €6 млн за переход Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА обязал "Кардифф Сити" заплатить "Нанту" €6 млн.
Газета.Ru 12:16
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
США ввели санкции против двух россиян
"Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США", - говорится также в документе.
Газета.Ru 11:38
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Музыка
Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Владимир Соловьев отреагировал на выпад Бориса Гребенщикова, который написал ироническую композицию «Вечерний М», где спел о «пропагандисте» на телевидении.
Радио Комсомольская правда 10:59
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина
В Кремле надеются, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Блохина, сотрудники которого хотят массово уволиться, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:18
Политика
Путин посетил церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин 30 сентября посетил церемонию прощанию с экс-главой Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября в Париже.
Газета.Ru 12:29
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами
Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.
Московский Комсомолец 07:25
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
В Крыму угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ
Служебный автомобиль Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева был угнан неизвестными и брошен на одной из улиц Симферополя после ДТП, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости 05:26
Политика
Сбежавший из Украины кум Порошенко даст показания против Трампа
Бывший кум Петра Порошенко и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который ранее сбежал из страны, заявил о готовности выступить в американском Конгрессе и дать показания против Трампа по делу о его импичменте.
РЕН ТВ 12:23
Кино
Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде
РИА Новости 08:14
Политика
Петра Порошенко допросят на детекторе лжи
В рамках следствия Государственной бюро расследований Украины(сокращенно ГБР) в августе текущего года получило официальное разрешение от Печерского районного суда города Киева на проведение допроса Порошенко с использованием детектора лжи.
ГЛАС.RU 11:28
Наука
Лучшее за день. 29 сентября
Как гены могут ввергнуть мышей в социальный конфликт, знают российские ученые.
Индикатор вчера в 17:32
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить спектрометр
По мнению экспертов издания, приложенные к заявке эскизы говорят о том, что будущие смартфоны Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus могут получить необычный модуль.
REGNUM 05:08
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Здоровье
Младенец-богатырь: в Балашихе родился ребенок весом 5,4 килограмма
Мальчик ростом 58 сантиметров и весом 5,4 килограмма родился в Балашихинском родильном доме.
МИР 24 11:32
Футбол
Мамаев рассказал об условиях содержания в колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, освободившийся из колонии, впервые дал большое интервью, в котором рассказал о своем опыте, полученном в заключении, совершенных ошибках и планах на будущее.
Газета.Ru 11:20
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40