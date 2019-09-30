Футбол
ТелепрограммаПавел Мамаев: «Все в жизни оступаются»
Мамаев отметил, что каждому из агрессивных фолловеров имеет смысл разобраться в своей жизни. Счастливые же люди, по его убеждению, проблемами других людей не интересуются.
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Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так. Но людям я хочу ответить, что не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди не замечают проблем других людей.
— Павел Мамаев, российский футболистДни.ру вчера в 10:43
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«Все в жизни оступаются». Мамаев — о том, как планирует строить свою семейную жизнь
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