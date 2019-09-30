Футбол

ТелепрограммаТелепрограммаПавел Мамаев: «Все в жизни оступаются»

Мамаев отметил, что каждому из агрессивных фолловеров имеет смысл разобраться в своей жизни. Счастливые же люди, по его убеждению, проблемами других людей не интересуются.
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Павел Мамаев
Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так. Но людям я хочу ответить, что не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди не замечают проблем других людей.
— Павел Мамаев, российский футболистДни.ру вчера в 10:43

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