Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так. Но людям я хочу ответить, что не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди не замечают проблем других людей.

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