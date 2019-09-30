Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так. Но людям я хочу ответить, что не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди не замечают проблем других людей.

Мамаев отметил, что каждому из агрессивных фолловеров имеет смысл разобраться в своей жизни. Счастливые же люди, по его убеждению, проблемами других людей не интересуются.

Общество Более трети россиян стали чаще ездить на такси За последние два года 33% россиян стали чаще ездить на такси. Это следует из данных опроса Левада-центра, который поступили в РБК.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Недвижимость Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года, на 0,3 п.п. — на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Общество Вся Сеть не может найти леопарда на фото Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.

Космос «Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".

Экономика Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Общество В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах» В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.

Экономика В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.

Здоровье Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске "Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Зеленский встретился с Томом Крузом Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с голливудским актером Томом Крузом, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Футбол ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.

Авто Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.

Происшествия В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Авто Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».