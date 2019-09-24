Футбол

Кубань 24Кубань 24Павел Мамаев дал интервью после выхода из колонии

В видеоролике Алана Мамаева отмечает, что «долго отбивалась от всех» и первое интервью Павел Мамев даст ей. Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мамаев и Кокорин вышли на свободу 17 сентября. Они отбывали наказание в колонии в Белгородской области за участие в двух драках в центре Москвы.
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