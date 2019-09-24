Футбол
Кубань 24Павел Мамаев дал интервью после выхода из колонии
В видеоролике Алана Мамаева отмечает, что «долго отбивалась от всех» и первое интервью Павел Мамев даст ей. Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мамаев и Кокорин вышли на свободу 17 сентября. Они отбывали наказание в колонии в Белгородской области за участие в двух драках в центре Москвы.
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"Смотри на жену!": Алана Мамаева взяла интервью у освободившегося мужа
Московский Комсомолец24 сентября в 04:37
«Смотри на жену!» Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем
Пятый канал24 сентября в 06:49
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 23:06, Вашингтон
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
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